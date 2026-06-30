台灣蔬食國際美食節星國登場 南市府行銷農特產品

台南市政府農業局馬不停蹄行銷南市農產品，今由農業局長李芳林代表市長黃偉哲赴新加坡參與台灣蔬食國際美食節，希望透過國際蔬食交流平台，深入行銷台南優質農產。

南市府由市長黃偉哲領軍奔走多國行銷台南農特產品闖出知名度，市府加緊腳步參與首屆登場的台灣蔬食國際美食節，由駐新加坡代表處攜手農業部及榮獲米其林綠星肯定的「陽明春天」純淨素餐飲集團共同策畫，向新加坡推廣台灣農業與蔬食文化。

與會的農業部政務次長胡忠一及駐新加坡代表處公使吳文齡會中特別介紹台南農產及花卉產業，並肯定台南蘭花享譽國際的品牌形象。現場展示蘭花也為活動增添亮點。

李芳林表示，農業局近年持續透過國際展覽、海外拓銷及商務交流等方式協助業者布局海外市場。此次配合活動，特別攜帶台南芒果、鳳梨加工品及特色農產伴手禮前往展示，透過產品展示、品嘗體驗及交流互動，向新加坡各界推廣台南優質農產，提升台南農產品品牌能見度，拓展外銷商機。

首屆台灣蔬食國際美食節在新加坡登場，農業部次長胡忠一會中致詞。記者謝進盛／翻攝