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撕掉文化沙漠標籤！張麗善北上催票雲西音樂季 盼衝5000萬觀光人次

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
雲林縣長張麗善（左）、表演嘉賓的芒果醬（後方）出席記者會。記者邱書昱／攝影
雲林縣長張麗善（左）、表演嘉賓的芒果醬（後方）出席記者會。記者邱書昱／攝影

雲林縣政府舉辦雲西海洋音樂季今特地赴台北宣傳，縣長張麗善、表演嘉賓的芒果醬現身。張麗善致詞說，舉辦8屆以來，打造出音樂季的IP，也獲得在地農漁會、社區及店家合作支持，希望將雲林好無聊的標籤撕下，觀光人次再創5000萬新高。

張麗善表示，雲西海洋音樂季舉辦8年以來，逐步成為中部夏季最具代表性的海岸品牌活動，她自上任以來盼將雲林「好無聊、文化沙漠」的標籤撕掉，8年前觀光人次從700多萬人次，一路上升到去年3219萬人次，今年更有望突破5000萬人次，更希望雲林出外打拚的二代、三代也回鄉走走。

她感性的說，剛好今年是自己任期最後一年，剩下不到200天擔任縣長，但是後續還有很多雲林相關的活動，包含咖啡節、偶戲節，都是要持續推向全國、國際。

文化觀光處長謝明璇介紹，音樂季初衷是宣導淨灘活動，藉此了解海洋、愛護海洋的海洋教育，同時也將雲西地區的海岸線、夕陽、濕地生態與人文互動，這次音樂季結合小王子IP打造主題打卡場域、周邊，希望創造孩子們與大人的美好回憶。

雲林縣政府說，7月25日、26日活動中，邀請動力火車、麋先生、宇宙人、美秀集團、芒果醬、阿布絲、香蕉哥哥等人嗨翻音樂季。芒果醬今天更是到記者會現場，主持人笑說，縣長印象深刻是帶來許多粉絲前來，這一次在台上會有什麼表演？他們開玩笑說，絕對一年比一年瘋狂，「可能在台上放煙火。」

此外，芒果醬活動表演中會有「通關密語」，民眾可以到官方社群留言寫下正確的密語參加抽獎，有機會獲得芒果醬簽名海報。雲西海洋音樂季活動詳細資訊，可上網查雲林縣府文化觀光處、雲西海洋音樂季臉書粉絲專頁查詢。

張麗善 音樂 芒果

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