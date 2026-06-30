夏日划進鹽水月津港 水域遊憩體驗7月18、19日登場

夏日划進月津港！2026台南水域遊憩體驗活動，將於7月18、19日在月津港親水公園熱鬧登場，邀請民眾一起划舟漫遊水岸風光，感受鹽水獨特歷史文化。

月津港曾是南台灣重要商貿港口，目前仍完整保留的歷史街區、人文景觀與水岸風貌，成為鹽水最珍貴文化資產。近年南市府持續推動月津港周邊環境改善與景觀建設，以月津港為核心串聯多座公園綠地，打造兼具生態、休憩與觀光功能的環狀水岸空間，不僅讓鹽水獲選為經典小鎮，更成為深受遊客喜愛的特色水岸聚落。

觀光旅遊局長林國華表示，希望透過水域遊憩體驗活動，讓更多民眾以水上不同視角親近鹽水，感受月津港獨特的歷史人文與小鎮魅力。

觀旅局說，月津港水域遊憩體驗活動下月17、18日上午9時至下午4時登場，每日5梯次體驗，規劃獨木舟、立式划槳SUP及家庭式龍舟板，除了活動期間可以到現場報名外，7月1日起也會先開放線上報名(https://reurl.cc/mpa9n9)，300元即可享受專業教練帶領的安全親水體驗，本次還特別規畫了透明獨木舟穿插使用，讓大家在鹽水區月津港親水公園，也有機會搭乘透明獨木舟俯瞰舟下水景，以時下最流行的網美姿勢，拍攝舟上倩影，邊划舟邊放鬆，盡享水上悠閒夏日。

觀光旅遊局表示，本次活動與「台南市鹽水月津港文化觀光商圈發展協會」合作推出限定優惠，7月1日至7月19日到鹽水商圈官方LINE(https://reurl.cc/yO2g8y)所指定商家，消費滿200元，即可向老闆索取折扣碼，以100元超值價登錄報名本場次水域遊憩體驗活動外，還可憑活動手環至指定商家享專屬優惠，詳情請至台南鹽水月津港商圈臉書(https://reurl.cc/2aXgMr)洽詢。