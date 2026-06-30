快訊

日職／林安可二軍待1個月狂炸6轟重返一軍 參戰西武、軟銀首位攻防戰

午後雷雨來了！5縣市大雨特報 恐一路下到晚上

「勞保年金可拋棄」新措施上路！避免弱勢喪失社會救助資格

夏日划進鹽水月津港 水域遊憩體驗7月18、19日登場

聯合報／ 記者謝進盛吳淑玲／台南即時報導
2026台南水域遊憩體驗活動，將於7月18、19日在月津港親水公園熱鬧登場，邀請民眾一起划舟漫遊水岸風光，感受鹽水獨特歷史文化。記者謝進盛／翻攝
2026台南水域遊憩體驗活動，將於7月18、19日在月津港親水公園熱鬧登場，邀請民眾一起划舟漫遊水岸風光，感受鹽水獨特歷史文化。記者謝進盛／翻攝

夏日划進月津港！2026台南水域遊憩體驗活動，將於7月18、19日在月津港親水公園熱鬧登場，邀請民眾一起划舟漫遊水岸風光，感受鹽水獨特歷史文化。

月津港曾是南台灣重要商貿港口，目前仍完整保留的歷史街區、人文景觀與水岸風貌，成為鹽水最珍貴文化資產。近年南市府持續推動月津港周邊環境改善與景觀建設，以月津港為核心串聯多座公園綠地，打造兼具生態、休憩與觀光功能的環狀水岸空間，不僅讓鹽水獲選為經典小鎮，更成為深受遊客喜愛的特色水岸聚落。

觀光旅遊局長林國華表示，希望透過水域遊憩體驗活動，讓更多民眾以水上不同視角親近鹽水，感受月津港獨特的歷史人文與小鎮魅力。

觀旅局說，月津港水域遊憩體驗活動下月17、18日上午9時至下午4時登場，每日5梯次體驗，規劃獨木舟、立式划槳SUP及家庭式龍舟板，除了活動期間可以到現場報名外，7月1日起也會先開放線上報名(https://reurl.cc/mpa9n9)，300元即可享受專業教練帶領的安全親水體驗，本次還特別規畫了透明獨木舟穿插使用，讓大家在鹽水區月津港親水公園，也有機會搭乘透明獨木舟俯瞰舟下水景，以時下最流行的網美姿勢，拍攝舟上倩影，邊划舟邊放鬆，盡享水上悠閒夏日。

觀光旅遊局表示，本次活動與「台南市鹽水月津港文化觀光商圈發展協會」合作推出限定優惠，7月1日至7月19日到鹽水商圈官方LINE(https://reurl.cc/yO2g8y)所指定商家，消費滿200元，即可向老闆索取折扣碼，以100元超值價登錄報名本場次水域遊憩體驗活動外，還可憑活動手環至指定商家享專屬優惠，詳情請至台南鹽水月津港商圈臉書(https://reurl.cc/2aXgMr)洽詢。

2026台南水域遊憩體驗活動，將於7月18、19日在月津港親水公園熱鬧登場，邀請民眾一起划舟漫遊水岸風光，感受鹽水獨特歷史文化。記者謝進盛／翻攝
2026台南水域遊憩體驗活動，將於7月18、19日在月津港親水公園熱鬧登場，邀請民眾一起划舟漫遊水岸風光，感受鹽水獨特歷史文化。記者謝進盛／翻攝

公園 月津港 獨木舟

延伸閱讀

夏日Fun暑假 7/25起「來葫蘆埤玩埤一下」

跳島拚雙城觀光 台南安平-澎湖馬公暑期限定航班今開航

Global Mall 搶攻暑假商機 祭500場親子活動、刷卡最高回饋8%

東石海之夏首推港口宮接駁 1800名額7月8日起預約

相關新聞

梨山後援會成立 何欣純：她在梨山生活過最懂大梨山需求

民進黨台中市長參選人、立委何欣純今天在和平區成立「大台中梨山後援會」，支持者到場相挺，何欣純說她走進梨山十多次，今天在全台中海拔最高的地方成立後援會，象徵大家對台中未來有很高的期待，未來會和大梨山鄉親一起努力，大梨山好、大台中也會更好，共同打造欣欣向榮的城市。

獨／小琉球資源回收清運流標15次 逾1500噸堆島上 居民嘆臭氣熏天

屏東縣琉球鄉近年來觀光熱潮不斷，垃圾量大增，前年曾發生垃圾清運9次流標。未料今年出現資源回收清運流標多次，今再度開標，仍流標，第十五次流標，島上資源回收物堆積逾1500噸，累積超過半年資收物，居民憂心環境清潔衛生問題。

新北三鶯線今通車 侯友宜：下任市長有責任完成各項捷運建設

新北捷運三鶯線將於今天下午2時正式通車，為新北首條自辦中運量捷運系統，今於鶯歌車站外舉行通車典禮，由新北市長侯友宜、行政院長卓榮泰共同主持，侯友宜表示，三鶯線歷經7年多施工，克服疫情及原物料上漲等挑戰，如期完成通車，也讓新北捷運營運里程突破108公里。他並喊話，新北還有7條捷運持續興建，「下一任市長有責任完成各項捷運建設」。

高雄鳳山車站「台鐵便當體驗店」今開幕 民眾排隊瘋搶2大特色便當

台鐵鳳山車站經4度流標，台鐵收回自行營運後，在A樓規畫「台鐵便當體驗店」今日開幕，店內透過互動科技和展場空間展示台鐵便當超過一甲子演變，另有DIY手作體驗，開幕期間加碼販售鰻魚便當、菜飯便當等，今日一早已有大批民眾排隊搶買；台鐵董事長鄭光遠致詞表示，鳳山車站成立首座台鐵便當主題的沈浸式空間，相信能為南台灣增添觀光新亮點。

長照車尖峰常訂不到…TEL台灣捐專車 每天多服務新竹長者8趟

台灣去年正式邁入超高齡社會，長照交通需求持續攀升。全球半導體製造設備商Tokyo Electron Taiwan（TEL台灣）捐贈1輛長照專車給伊甸社會福利基金會，投入大新竹地區長照接送服務，預估每天可增加約8趟服務量，協助長者就醫、復健與回診，紓解尖峰時段一車難求的問題。

台中市明年總預算送議會 免費營養午餐逾41億元、廚餘處理費8千萬

台中市政府今天審議通過116年度中市府總預算案，歲入1702.6億元，歲出1775.6億元，提送市議會，將在7月底的定期會審議。市長盧秀燕表示，許多深獲好評的計畫都已編列預算，包含免費營養午餐41億餘元，市府也獨立編列廚餘清運費用8250萬元，以免影響午餐品質。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。