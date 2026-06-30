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台南市歸仁文化中心文化志工隊10才藝好手辦「藝志同心-多元創作展」

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
台南市歸仁文化中心文化志工隊10才藝好手辦「藝志同心-多元創作展」。圖／歸仁文化中心提供
台南市歸仁文化中心文化志工隊10才藝好手辦「藝志同心-多元創作展」。圖／歸仁文化中心提供

台南市政府歸仁文化中心為文化志工隊許多才藝高手舉辦「藝志同心-志工多元創作展」，今起至7月19日在「歸仁文化中心第二畫廊」展出，10位文化志工共同展出34件油畫、拼布、水墨、壓克力畫、葫蘆雕及攝影等多元創作。文化中心表示，這展現志工們奉獻之餘用心實踐生活美學能量，邀請大眾參觀，分享創作喜悅。

展覽由志工隊前大隊長董榮塗顧問擔任策展顧問，展現志工隊關懷社會、無私奉獻的服務精神，更為夥伴們搭建了生命多元的創作舞台。

文化中心表示，志工隊大隊長張萬興從事攝影數十年，目前擔任攝影講師帶領學員揹著相機記錄台灣地方特色與風土民情。董榮塗新豐高中退休後加入攝影團隊，還有展覽組沈美君、葉美雲、劉美真、王麗連、李文綢，影像紀錄組黃文郁、楊丁瑞及演藝組李美女等10位志工帶來多元創作作品，期盼藉此推廣全民藝術，打破藝術藩籬。

市府文化局專委方敏華表示，這群長年守護文化館舍的志工夥伴，脫下服務背心後，每位都是深藏不露的素人藝術家。這次展出作品各具特色，從細膩捕捉光影的攝影、色彩奔放的壓克力與油畫，到獨具匠心的拼布手作、沈穩有力的雕塑，將日常生活感悟與美學淬鍊成一件件動人作品。

張萬興說，志工隊自民國87年7月成立，起初僅演藝、推廣及展覽3組別、62志工。中心業務逐年擴展、編制已拓展至6組、114人。志工隊兩度榮獲「全國績優文化志工團體獎」、全國績優志工團體獎，更有半數以上志工獲地方或全國個人績優獎項，堪稱全國頂尖的優質志工團隊。

台南市歸仁文化中心文化志工隊10才藝好手辦「藝志同心-多元創作展」。圖／歸仁文化中心提供
台南市歸仁文化中心文化志工隊10才藝好手辦「藝志同心-多元創作展」。圖／歸仁文化中心提供

台南市歸仁文化中心文化志工隊10才藝好手辦「藝志同心-多元創作展」。圖／歸仁文化中心提供
台南市歸仁文化中心文化志工隊10才藝好手辦「藝志同心-多元創作展」。圖／歸仁文化中心提供

台南市歸仁文化中心文化志工隊10才藝好手辦「藝志同心-多元創作展」。圖／歸仁文化中心提供
台南市歸仁文化中心文化志工隊10才藝好手辦「藝志同心-多元創作展」。圖／歸仁文化中心提供

台南市歸仁文化中心文化志工隊10才藝好手辦「藝志同心-多元創作展」。圖／歸仁文化中心提供
台南市歸仁文化中心文化志工隊10才藝好手辦「藝志同心-多元創作展」。圖／歸仁文化中心提供

台南市歸仁文化中心文化志工隊10才藝好手辦「藝志同心-多元創作展」。圖／歸仁文化中心提供
台南市歸仁文化中心文化志工隊10才藝好手辦「藝志同心-多元創作展」。圖／歸仁文化中心提供

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