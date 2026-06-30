迎戰極端氣候三欣園藝建智慧溫室 全自動萵苣生產線年增產值4千萬

面對極端氣候頻繁、颱風豪雨衝擊農業生產，如何穩定供應蔬菜已成為農業轉型重要課題。嘉義縣大林鎮三欣園藝事業公司打造智慧溫室，導入國際先進的自動化水耕栽培技術，建置國內少見的萵苣全自動一貫化生產系統，不僅可大幅降低人力需求，更可提升4倍產能，為台灣設施農業及糧食韌性樹立新典範。

農業部農業試驗所昨天在三欣園藝大林新建智慧溫室舉辦「萵苣自動化與一貫化作業省工栽培系統」示範觀摩會，由農試所長王仕賢率隊，與三欣園藝董事長曾明進及團隊共同展示智慧農業成果，吸引不少農友到場觀摩自動化栽培流程。三欣園藝原本以文心蘭栽培聞名，近年因應市場需求轉型投入萵苣生產，目前已成為全國重要的萵苣供應農場，國內多家連鎖速食品牌使用的漢堡生菜皆來自三欣園藝。

此次新建智慧溫室基地總面積約7公頃，第一階段已完成1.5公頃半封閉式MGS移動栽培系統建置，引進丹麥、荷蘭及義大利自動化設備，整合播種、育苗、栽培、採收、包裝等流程，打造陽光型植物工廠。第一期工程預計8月完工，中秋節前投入量產，可有效降低颱風及豪雨造成的生產風險，提升供貨穩定性。

農試所長王仕賢表示，極端氣候已成農業最大挑戰，智慧溫室結合自動化設備，不僅具備耐風、抗颱能力，也能維持全年穩定生產，提升台灣農業韌性，未來可望成為國內設施農業的重要示範基地。隨著國人飲食逐漸西化，萵苣等生菜市場需求持續成長，年產值約40至60億元。三欣園藝導入一貫化自動生產系統後，預計每年可節省15名人力、減少2萬9400小時工時，每人每日作業效率可由1400株提升至1萬株，年節省成本超過400萬元，增加產值約4000萬元。

目前三欣園藝每周約可生產10公噸萵苣，待整套系統全面運轉後，每周產量可提升至40公噸，較現階段增加3倍，不僅能穩定供應國內市場，也具備外銷潛力。同時採在地生產，可縮短運輸距離、降低碳排放，符合淨零永續發展趨勢。三欣園藝表示，目前國產萵苣仍供不應求，人力成本約占生產成本成，在農業部農業試驗所及工研院協助下建置智慧省工系統後，人力成本可望降至2成，大幅提升國產萵苣競爭力，為台灣智慧農業發展開創新局。

嘉義縣大林鎮三欣園藝事業公司打造智慧溫室，導入國際先進的自動化水耕栽培技術，建置國內少見的萵苣全自動一貫化生產系統，農業部農業試驗所昨天在三欣園藝大林新建智慧溫室舉辦「萵苣自動化與一貫化作業省工栽培系統」示範觀摩會。圖／讀者提供

嘉義縣大林鎮三欣園藝事業公司打造智慧溫室，導入國際先進的自動化水耕栽培技術，建置國內少見的萵苣全自動一貫化生產系統，農業部農業試驗所昨天在三欣園藝大林新建智慧溫室舉辦「萵苣自動化與一貫化作業省工栽培系統」示範觀摩會。圖／讀者提供

嘉義縣大林鎮三欣園藝事業公司打造智慧溫室，導入國際先進的自動化水耕栽培技術，建置國內少見的萵苣全自動一貫化生產系統，農業部農業試驗所昨天在三欣園藝大林新建智慧溫室舉辦「萵苣自動化與一貫化作業省工栽培系統」示範觀摩會。圖／讀者提供

嘉義縣大林鎮三欣園藝事業公司打造智慧溫室，導入國際先進的自動化水耕栽培技術，建置國內少見的萵苣全自動一貫化生產系統，農業部農業試驗所昨天在三欣園藝大林新建智慧溫室舉辦「萵苣自動化與一貫化作業省工栽培系統」示範觀摩會。圖／讀者提供