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大雨驚魂！嘉市路燈基座斷裂險釀禍 市府清查汰換

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
梅雨季甫結束，連日豪雨加上西南氣流及颱風外圍環流帶來大量降雨，嘉義市昨天驚傳路燈基座斷裂倒塌意外。東區興村里溪興街153巷1支路燈傍晚6時許因基座突然斷裂應聲倒下，所幸當時路人與車輛剛好經過，幸運閃過一劫，未造成人員傷亡。圖／取自洪豐盛臉書
梅雨季甫結束，連日豪雨加上西南氣流及颱風外圍環流帶來大量降雨，嘉義市昨天驚傳路燈基座斷裂倒塌意外。東區興村里溪興街153巷1支路燈傍晚6時許因基座突然斷裂應聲倒下，所幸當時路人與車輛剛好經過，幸運閃過一劫，未造成人員傷亡。圖／取自洪豐盛臉書

梅雨季甫結束，連日豪雨加上西南氣流及颱風外圍環流帶來大量降雨，嘉義市昨天驚傳路燈基座斷裂倒塌意外。東區興村里溪興街153巷1支路燈傍晚6時許因基座突然斷裂應聲倒下，所幸當時路人與車輛剛好經過，幸運閃過一劫，未造成人員傷亡，否則後果不堪設想。里長洪豐盛接獲通報立即趕赴現場，通知東區區公所處理。他表示，初步研判路燈基座因長年受潮氧化，加上近期連日豪雨，導致金屬鏽蝕惡化，最終發生斷裂。

洪豐盛指出，目前新設置的路燈多採螺栓固定式基座，安全性較高，但仍有部分舊式路燈沿用早期設施，外觀看似正常，實際內部可能早已鏽蝕。他呼籲市府全面盤點老舊路燈，進行結構安全檢測，及早汰換具有安全疑慮的設施，避免類似事件重演，保障行人及用路人安全。

市府工務處表示，經查此次倒塌是設置年代久遠舊式基座燈桿，因基座鏽蝕導致桿體傾倒，市府第一時間派員排除調離作業。目前嘉義市約3萬盞路燈均已完成LED燈具換裝，但此次巡查發現，同型舊式無基座燈桿僅集中於興村里，約有20支。為防範再次發生桿體斷裂或傾倒意外，市府已立即啟動專案，將全面巡查並進行緊急維修，必要時以具備穩固基座新式燈桿全面汰換，降低公共安全風險。

市府2017年推動全市路燈LED化工程，將約3萬盞路燈分階段全面更新為LED燈具，不僅提升照明品質，每年更可節省約2700萬元電費，成為全國率先完成LED路燈普及的城市之一。不過，當時工程重點以燈具更新為主，部分既有燈桿及基座並未同步全面更新，因此仍有少數老舊結構持續使用至今。

工程維護人員分析，路燈基座損壞原因包括長期受潮造成金屬鏽蝕、車輛撞擊導致結構疲勞、豪雨及颱風造成地基鬆動，以及未經許可附掛纜線或廣告物增加受力等。其中近期連續豪雨，可能加速原本已有鏽蝕的金屬構件劣化，成次事故原因。市府提醒民眾，若發現路燈傾斜、基座龜裂、鏽蝕、線路外露或有倒塌疑慮，可立即透過1999市民服務專線、24小時路燈報修專線，或掃描燈桿上的QR Code通報，讓維護單位第一時間派員處理，共同維護道路公共安全。

路燈倒塌雖未造成人員傷亡，卻凸顯極端氣候下老舊公共設施潛在風險。隨著近年豪雨、颱風等極端天候日益頻繁，除更新燈具之外，燈桿、基座等結構安全也應同步納入定期檢測與汰換機制，才能真正降低公共設施風險，避免意外再次發生。

豪雨 嘉義

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