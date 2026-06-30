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交通考驗 好市多台南2店進駐商四

聯合報／ 記者萬于甄／台南報導
好市多台南二店將坐落在南台南站副都心，業者預計七月送都審，盼年底取得建築執照，目標在二○二八年夏天開幕。記者萬于甄／攝影
好市多台南二店將坐落在南台南站副都心，業者預計七月送都審，盼年底取得建築執照，目標在二○二八年夏天開幕。記者萬于甄／攝影

美式賣場好市多將進駐台南東區「商四」商業設施促參案，成為台南第二間店，並規畫南台灣首座好市多自營加油站，目標二○二八年夏天開幕，但地方憂心加劇當地交通壓力，昨市議會辦現勘，業者表示，會增建停車層並設超過一百公尺內部排隊動線，確保車流不回堵。

南市議會財經委員會邀市府財稅局、交通局及業者舉辦現勘說明會。好市多土地開發部表示，期待台南二店賣場能深耕超過五十年，對基地選擇與設計極為慎重，引進自營的加油站則設在基地北側，以降低對南側住宅區影響，全案預計七月送都市設計審議。

業者指出，賣場二樓預計規畫約六百平方公尺「公益空間」交由市府管理，作為在地青農推廣或藝文活動之用；針對民眾擔心的交通衝擊，特別向美國總部爭取九百萬元美金（約新台幣二點八億元）預算，增建停車層、並規畫超過一百公尺內部排隊動線。

市議員曾培雅說，當地為南台南站副都心，是南市未來門面，好市多加油站須考慮到對整體周邊環境影響，另盼好市多設置公益空間要能與在地社區緊密連結；議員蔡筱薇說，目前崇賢五路、崇善路一帶在尖峰時段已出現壅塞，二店與南台灣首座自營加油站進駐，恐吸引台南甚至是北高雄車潮，要進行更嚴謹的車流評估。

南市交通局表示，好市多基地北鄰路寬十五公尺的崇賢五路、東面寬十五公尺的崇聖路二段、南邊則是寬卅公尺生產路，已要求賣場出入口切勿設置在生產路重要道路，業者初步規畫機車四三四席、汽車一○○六席的停車空間，將嚴格審查業者交通規畫評估及申請，同時在開業前六月應提出相關交維計畫。

加油站 好市多 台南

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