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湖山水庫達滿庫溢流 水利署呼籲民眾遠離下游河道確保安全

聯合報／ 記者賴昭穎／台北即時報導
連續降雨挹注湖山水庫達滿庫溢流， 經濟部水利署中區水資源分署籲請民眾遠離下游河道確保安全。圖／經濟部水利署中區水資源分署提供
連續降雨挹注湖山水庫達滿庫溢流， 經濟部水利署中區水資源分署籲請民眾遠離下游河道確保安全。圖／經濟部水利署中區水資源分署提供

經濟部水利署中區水資源分署（簡稱中水分署）表示，轄管的湖山水庫受近日幾波降雨挹注，已於晚間6時水位回升至滿水位標高211.5公尺，蓄水率100%，由於湖山水庫是採無閘門溢流設計，水庫蓄水超過滿水位時，即會從溢流堰自然溢流。中水分署已於溢流前播放警報及通知相關單位，呼籲民眾及下游居民切勿冒險進入水庫下游梅林溪，並提高警覺遠離河川區域，以策安全。

中水分署指出，今年上半年因冬雨及春雨不佳，湖山水庫蓄水於5月中旬一度降至1287萬噸，蓄水率25.6%，經加強水源調配、節水操作及把握近期降雨加強引水，全力將清水溪水源引水至湖山水庫蓄存，於上半年最後一天達成水庫滿庫，有效蓄水量為5040萬噸，有助水資源穩定供水，及確保雲林公共用水至9月底前供水無虞。

中水分署呼籲，社會大眾在氣候變遷降雨不確定下「有水當思無水之苦」，於日常生活中落實節約用水，為水資源永續發展共同努力。

水利署 水庫

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