雲林SBIR補助逾千萬開花結果 19家業者秀創新實力

雲林縣政府地方產業創新研發推動計畫（SBIR）去年有19家業者接受輔導，總補助經費達1018萬元，今發表成果，西螺農產業者與專業團隊合作研發「智慧病蟲害監測與健康無藥處理系統」，惟成工業有限公司研發出「智慧工廠火災預警系統」，縣長張麗善表示，縣府將持續透過陪伴輔導，展現雲林產業多元發展能量。

雲林縣SBIR計畫邁入19屆，今發表去年輔導成果，共有19家中小企業接受輔導，多款新穎商品同步亮相，雲林縣長張麗善、縣府建設處長廖政彥、縣議員黃美瑤、王秋足、賴淑娞及各廠商代表等共同見證雲林地方型SBIR18歲成年禮。

「月光下友善農場」以國產小麥結合台灣鯛膠原蛋白、豬胎盤素，開發兼具在地素材與環境友善理念的護手霜產品；「饅享受」將雲林景點與農產品作為造型饅頭意象；正港好蝦生物科技公司與在地漁民合作，將自家空間改造成海口郎市集，與農漁民契約合作，改善藥物濫用情形，讓農漁民能夠專心從事養殖。

惟成工業有限公司以AI技術導入工業安全場域，開發「基於AI影像辨識與邊緣運算之智慧工廠火災早期預警系統」，利用LINE推播通知用戶災情，即時啟動警報與應變措施；「充穎紡織廠」將原本下腳色紗線回收再製毛巾被，以減少工業廢棄物碳排及處理費，創新加值並增加公司業績。

建設處長廖政彥表示，縣府透過地方型SBIR持續輔導在地中小企業進行創新研發工作，每年度廠商均提出許多具創意及新穎的優質研發計畫，近年錄取率不到6成，競爭相當激烈，能脫穎而出的業者，都有相當的實力。

張麗善指出，本屆SBIR成果亮眼，多家業者展現創新實力，喜田國際企業社以「貞和村鰻魚精粹」榮獲農業部漁業署「海宴水產精品獎」，展現優質在地農產加工實力；豐漁水產養殖有限公司模組化智慧無人養殖船榮獲國家發展委員會「創業綻放計畫—創業大聯盟競賽」院長獎，展現深厚研發實力與創新能量。

張麗善強調，縣府將持續透過陪伴輔導，讓每一家錄取業者提升計畫撰寫能力及執行能力，為申請中央型計畫厚植實力，除透過SBIR，也希望能藉由雲林良品評選與行銷通路、勞青處青年創業補助金「保母式陪跑」輔導機制，協助業者將研發成果推廣出去。

雲林縣政府地方產業創新研發推動計畫（SBIR）去年有19家業者接受輔導，總補助經費達1018萬元，今發表成果。記者陳雅玲／攝影

雲林縣政府地方產業創新研發推動計畫（SBIR）去年有19家業者接受輔導，總補助經費達1018萬元，今發表成果。記者陳雅玲／攝影

雲林縣政府地方產業創新研發推動計畫（SBIR）去年有19家業者接受輔導，總補助經費達1018萬元，今發表成果，縣長張麗善（中）對業者的創新研發能力讚不絕口。記者陳雅玲／攝影