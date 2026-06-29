夏日Fun暑假 7/25起「來葫蘆埤玩埤一下」

照片取自臺南市政府

炎夏將至，台南市政府將於7月25、26日及8月1、2日在葫蘆埤自然公園舉辦「2026葫蘆埤玩埤一下」活動，除有獨木舟、SUP、「風翼滑板」及「香蕉船拖曳」等水上運動體驗，更設置大型氣墊親水設施及趣味水陸闖關活動，要給遊客一場最放鬆的夏日消暑時光。

臺南市長黃偉哲表示，「葫蘆埤玩埤一下」活動去年首度舉辦，短短兩天活動就引發熱烈回響，今年特別爭取加碼，引進更多水上遊具與趣味活動，要讓大人小孩玩得更開心。他更幽默表示，暑假期間的台南璀璨多姿，不論旅客選擇走山線、海線還是市區，「反正來台南玩就不會脫線」！歡迎全台民眾帶上家人、伴侶與小孩，一起來台南感受美景與在地人的熱情。

觀旅局表示，曾入選台灣百大經典小鎮的官田，擁有全台密度最高的埤塘景觀，也是全國產量第一的「菱角之鄉」。市府113年成功爭取交通部觀光署「重要廊帶亮點營造計畫－水映南瀛」補助，投入6,405萬元完成園區整體營造，全新升級的地景遊憩區、水岸座階與環埤步道已於4月完工，以更舒適友善的面貌迎接遊客，帶給大家最清涼的夏日消暑時光。

今年活動將於7月25日盛大開幕，當日特別邀請Tkc台灣風箏衝浪學校教練帶來刺激的「四彩風翼特技表演」，並有國立台南大學民俗隊帶來的舞龍舞獅與武術扯鈴、國立成功大學口技社以及精采街藝秀輪番上陣。活動延續最受歡迎的親水主軸，除保留往年熱門的獨木舟與SUP等浮具體驗，更推出全新亮點「風翼滑板」及「香蕉船拖曳」體驗，現場將有專業團隊教練帶領大家利用風力於水面滑行，感受水上運動的速度與魅力。

觀旅局進一步表示，除了刺激的水上活動，活動現場更特別設置了2座大型氣墊親水設施，以及多達40攤的特色市集，搭配豐富的舞台表演，要給遊客一場最放鬆的夏日消暑時光。此外，今年特別規劃結合在地產業的趣味水陸闖關活動，包含「尋找凌波仙子」、「菱葉大搜尋」、「美景捕捉趣」、「槳上功夫」及「官田知識王」等關卡，讓遊客在遊戲的歡笑聲中，深入認識官田的生態特色與在地文化。

今年活動特別推出「葫蘆埤176一起玩」限定小旅行，串聯葫蘆埤自然公園、水雉生態教育園區及大崎村落創藝基地等景點，帶領遊客深入探索官田魅力。同時結合在地旅宿、餐飲及觀光工廠推出專屬優惠方案，讓民眾在參加活動之餘，也能輕鬆安排一趟愜意的台南深度之旅。

此外，活動期間在現場消費滿百元即可參加每日抽獎，最大獎將送出熱門的Apple iPad A16。歡迎全國民眾把握暑假時光，相揪親朋好友一起到官田葫蘆埤「玩埤一下」，為自己創造難忘的夏日回憶。

聚傳媒