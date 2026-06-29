好市多台南二店拚2028開幕 砸2.8億增建停車層、規畫自營加油站

好市多台南二店開發進度曝光，業者今透露，全案目標在2028年夏天開幕，除規畫南台灣首座好市多自營加油站外，並向美國總部爭取預算增建停車層、優化車流動線，另設置公益空間回饋地方，不過地方議員憂心加油站與賣場啟用後，恐加劇東區副都心交通壓力，要求市府嚴格把關。

南市議會財經委員會今邀集市府財稅局、交通局及業者舉辦現勘說明會，市議員王家貞、曾培雅及蔡筱薇等人均出席。好市多土地開發部表示，台南首店業績表現優異，為提供會員更優質的服務並有效分流人潮，公司一直以來也積極選址投資二店，且期待二店賣場能深耕超過50年，因此對基地的選擇與設計極為慎重。

好市多土地開發部透露，台南二店將引進南台灣首座好市多自營加油站，預計設在基地北側以降低對南側住宅區影響；針對民眾擔心的交通衝擊，特別向美國總部爭取900萬美金（約新台幣2.8億）預算，增建停車層並規畫超過100公尺內部排隊動線，確保車流不回堵。

好市多土地開發部提到，賣場2樓預計規畫約600平方公尺「公益空間」，未來將交由市府管理，作為在地青農推廣或藝文活動之用，餐飲部也將開放市民共享；全案預計今年7月送都審，盼年底可取得建築執照，目標在2028年夏天正式開幕營運。

曾培雅提到，「南台南站副都心」是台南重要門面，地方對此案寄予厚望，好市多加油站雖採會員制，但仍需考慮到對整體周邊環境影響，另盼好市多設置公益空間不僅是紙上談兵，更要能與在地社區緊密連結。

蔡筱薇則說，目前崇賢五路與崇善路一帶在尖峰時段已出現壅塞現象，若好市多二店與南台灣首座自營加油站進駐，恐吸引台南甚至是北高雄車潮，造成更嚴重交通癱瘓，要求市府交通局與好市多，應參考台中、中壢等設有加油站分店的數據，進行更嚴謹的車流評估。

財稅局表示，東區商四商業設施促參案位處東區精華地段，該區段徵收已完成約10年，但因土地產權多屬台糖公司，受限於其內部招商規範，開發彈性與速度未如預期；為加速土地活化，採取「促參」模式與台糖攜手合作。

財稅局指出，此次開發有三大核心目標，除加速活化利用精華土地外，因應周邊私人建案與社會住宅落成後人潮移入，同步強化商業設施，滿足民眾食衣住行需求，最後透過促參案引進民間指標性商業投資活化，帶動東區副都心區域發展。

交通局表示，該基地北鄰15米崇賢五路、東面15米崇聖路二段、南邊則是30米生產路，已要求業者賣場出入口切勿設置在生產路重要道路，避免因人車潮壅塞回堵；業者初步規畫機車434席、汽車1006席停車空間，將嚴格審查業者的交通規畫評估及申請，同時在開業前6個月應提出相關交維計畫，確保市府、企業與市民三贏。