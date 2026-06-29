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嘉義鹿草幸福小黃通車 串聯高鐵、長庚補足偏鄉交通

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉縣第14處幸福小黃啟用 鹿草居民搭車更便利。圖／嘉義縣政府提供
嘉縣第14處幸福小黃啟用 鹿草居民搭車更便利。圖／嘉義縣政府提供

嘉義縣第14個幸福小黃服務站點在鹿草鄉今天啟用通車，副縣長劉培東表示，新路線串聯鹿草、高鐵嘉義站、縣政府及長庚醫院，並提供到府預約接送服務，盼補足偏鄉公共運輸缺口，協助長者就醫、洽公及日常外出，縮短城鄉交通落差。

嘉義縣政府持續推動幸福巴士（小黃）政策，目前已在13個鄉鎮市建置27條路線，今天再迎來鹿草鄉幸福小黃通車，成為全縣第14個服務站點。副縣長劉培東今天與交通部公路局嘉義區監理所長張耀輝、鹿草鄉長嚴珮瑜及地方民代共同剪綵，見證新路線啟用。

縣府表示，鹿草幸福小黃計畫於2025年獲交通部公路局補助，主要改善部分村落長年沒有公車行駛，以及既有公共運輸涵蓋率不足等問題。嘉義縣目前除阿里山鄉、大埔鄉由鄉公所自行購車營運外，其餘鄉鎮均由既有業者以中型巴士、9人座車輛或計程車提供服務。

鹿草幸福小黃每日固定往返3班次，另於每天上午7時至下午7時提供預約接送服務，民眾只要提前2天預約，1人即可申請，並可指定鄉內任一地點上下車，提供到府或指定地點接送，增加偏鄉居民外出的便利性。

「幸福鹿草1路」由頂半天慈雲寺發車，沿途停靠下半天教會、過溝城隍廟、後堀、毛蟹行、嘉義教養院、鹿草市區、鹿東、海豐、嘉義監獄、馬稠後產業園區、嘉義縣政府、長庚醫院，終點為高鐵嘉義站，串聯醫療、行政及交通樞紐。

張耀輝表示，交通部在有限經費下持續支持偏鄉公共運輸建設，目前全國偏鄉幸福小黃普及率已超過95%，希望透過多元運輸模式，提升偏鄉居民交通便利性。

劉培東表示，歡迎鄉親多加利用幸福小黃，並善用嘉義縣敬老卡、愛心卡搭乘，透過更完善的公共運輸服務，滿足長者就醫、採買及日常出行需求，持續縮短城鄉交通差距，也感謝營運業者及鹿草鄉公所共同推動，縣府將持續完善偏鄉交通服務。

串聯高鐵與醫療據點，鹿草幸福小黃提升偏鄉運輸服務。圖／嘉義縣政府提供
串聯高鐵與醫療據點，鹿草幸福小黃提升偏鄉運輸服務。圖／嘉義縣政府提供

鹿草幸福小黃通車，串聯高鐵、長庚補足偏鄉交通。圖／嘉義縣政府提供
鹿草幸福小黃通車，串聯高鐵、長庚補足偏鄉交通。圖／嘉義縣政府提供

高鐵 嘉義 長庚

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