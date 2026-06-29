東石海之夏首推港口宮接駁 1800名額7月8日起預約

2026東石海之夏將於7月26日晚間7時30分登場，今年除施放6顆16吋高空煙火、12分鐘聲光煙火秀及1.8萬發煙火外，嘉義縣政府首度推出港口宮免費預約接駁服務，提供1800人次搭乘名額，希望分散活動車流，減少民眾塞車及尋找停車位時間。

嘉義縣政府表示，今年參考近年大型活動交通疏運經驗，檢視東石市區停車空間及周邊道路車流後，新增港口宮停車轉乘方案，讓自駕民眾可先將車輛停放在港口宮停車場，再搭乘免費接駁車前往先天宮，下車步行約15分鐘即可抵達活動會場。

配合活動舉辦，7月26日下午2時起，東石市區及活動周邊道路將實施交通管制，縣府建議民眾多利用免費接駁服務，避免車輛湧入市區造成壅塞。

港口宮接駁採實名制預約，7月8日中午12時起至7月21日止，在「慢遊嘉義」LINE官方帳號開放線上登記，每筆可預約1至5人，共提供1800人次名額，額滿為止。

接駁去程自7月26日下午2時至5時，由港口宮停車場發車，約每20分鐘一班，將依現場狀況彈性調整；回程則於晚間8時30分及9時，自先天宮停車場返回港口宮停車場。

此外，高鐵嘉義站往返東石的免費接駁服務今年持續辦理，7月1日中午12時起同步開放線上預約，搭乘民眾可由高鐵站直達先天宮，再步行前往活動會場。

縣文化觀光局提醒，港口宮及高鐵嘉義站兩條免費接駁路線皆採預約制，不開放現場候車，民眾須於預約班次發車前15分鐘完成報到，並攜帶身分證、健保卡或駕照等身分證明文件供查驗。

文觀局表示，今年希望透過停車轉乘及免費接駁措施，降低市區交通負荷，讓民眾能更輕鬆欣賞東石海港風光、品嘗在地美食及煙火展演。