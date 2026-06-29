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嘉縣特搜隊醫護成員訓練繩索技術 強化救護能力

中央社／ 嘉義縣29日電

嘉義縣消防局今天舉辦「繩乎奇技醫護同心」專案，參加特搜隊17名醫護人員，褪下白袍換上搜救裝備，在專業人員指導下進行繩索基礎訓練，強化災害現場自我保護與搜救能力。

來自嘉義大林慈濟醫院、嘉義基督教醫院、台中榮民總醫院嘉義分院、嘉義長庚紀念醫院及台南市安南醫院的嘉義縣特搜隊7名醫生、10名護理師成員，今天聚集嘉義縣消防局進行繩索上登技術訓練。

醫護人員在特搜隊教官指導下，先體驗用繩索吊在半空中的感覺，再練習如何利用繩索上下。

大林慈濟醫院急診室醫師鄭詠儀接受媒體聯訪表示，身為參與特搜任務的醫護人員，熟稔繩索的運用，對實際救災行動有很大的助益，但她對此無基礎，參加課程第一天只能被吊著。

另一名特搜隊成員台中榮民總醫院嘉義分院醫師林峯正說，實際操作才能體會消防人員需要的體能和技巧，真的不容易，還要克服吊在半空中的恐懼感。

嘉義縣消防局長蔡建安告訴中央社記者，特搜隊執行任務時往往身處高風險、高複雜度的災害現場，「自己保護好才能救護別人」，所以舉辦「繩乎奇技醫護同心」專案，讓醫療人員不僅能提供專業救治，更能透過紮實的繩索訓練，在災害現場與消防人員協同作戰。

蔡建安說，近日委內瑞拉、日本接連發生地震，委內瑞拉地震死亡人數已超過千人，還有萬人下落不明，台灣也處在地震帶，要時時做好準備，面對各種緊急的狀況。

嘉義 慈濟 榮民

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