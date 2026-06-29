台南推日本友誼市景點互惠 7月起擴大至12市

台南市今年元旦起與日本友誼市合作推動景點門票互惠計畫，7月起合作城市增加至12個，優惠內容不再僅限景點門票優待，延伸到景點周邊餐廳、商店共88處提供多元化優惠。

台南市長黃偉哲今天透過新聞稿表示，台南市創全國之先，今年元旦起與日本友誼市合作推動景點門票互惠計畫，台南市民到合作的日本城市觀光時，只要出示市民卡或身分證就能獲得專屬優惠小確幸，計畫推出後廣受好評，也因而獲得更多日本友誼市表態響應。

黃偉哲表示，除了原先加入的「山口縣、水上町、日光市、山形市、別府市、宇佐市、宇土市」等7個城市，7月1日起將加入「滋賀縣、秋田市、弘前市、本庄市、富士宮市」等5個新夥伴，其中山口縣從原有4個景點增加到18個優惠景點或商店，首次加入的滋賀縣也推出19個點準備推薦給台南市民。

他說，優惠內容非常琳瑯滿目，市民在規劃赴日旅遊前先可上市府新聞及國際關係處網站查詢，還有許多合作城市貼心推薦建議可參訪的周邊景點，幫助大家規劃行程時更省心。

黃偉哲表示，台南市也同步推出7個知名景點，包括赤崁樓、安平古堡、安平樹屋、億載金城、台南市立博物館、山上花園水道博物館以及虎頭埤風景區，邀請日本友誼市民到台南觀光享優惠。

台南市政府新聞及國際關係處指出，此次加入的88個景點或商店，有各自營業時間與優惠內容，且可能隨時調整，大家可參見網站最新公告，現場身分驗證時，市民務必主動向公告景點或商店工作人員出示台南市民卡或是國民身分證的正本，不接受電子檔照片、影印或其他替代證件。