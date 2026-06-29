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嘉市蘭潭驚見近2公尺佛號神祕石碑 無人認領市府今拆除

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
「南無阿彌陀佛」石碑現身嘉義蘭潭，市府限期無人認領將拆除。圖／讀者提供
「南無阿彌陀佛」石碑現身嘉義蘭潭，市府限期無人認領將拆除。圖／讀者提供

嘉義蘭潭風景區近日突然冒出一塊近2公尺高、刻有「南無阿彌陀佛」字樣的大型石碑，引發不少晨跑民眾熱議，甚至一度誤以為是市府新設景觀。嘉義市政府表示，經巡查確認石碑未經核准設置，也查不到設置者身分，公告限期認領及自行移除無人出面，今天下午將派員拆除，這場「神祕石碑事件」也意外掀起網友各種腦洞討論。

嘉義市蘭潭風景區近日出現一塊刻有「南無阿彌陀佛」的大型石碑，由於立在環潭步道旁，位置相當醒目，每天到蘭潭慢跑、散步的民眾紛紛注意到它的存在。有網友將照片分享到臉書社團「嘉義綠豆大小事」，直呼原本還以為是市府新設景觀，但石碑沒有任何署名，「想說市府怎麼可能立這塊，就知道是偷偷立上的」。

從照片可見，石碑高約2公尺，體積不小，旁邊還貼有嘉義市政府公告，載明該石碑屬未經核准設置，限相關人士於2026年6月25日前自行移除，否則將依法拆除。

嘉義市政府表示，管理單位於6月18日巡查時主動發現這塊大型石碑，經查並非市府設置，因未經申請占用公共空間，隨即張貼公告要求設置者限期移除。不過直到期限屆滿，始終沒有人出面認領，也沒有任何線索可追查設置者身分。

市府說，石碑面積相當大，高度接近2公尺，重量不輕，即使位於環潭公路旁，要搬運到現場也不是件容易的事，因此對於究竟如何悄悄完成設置，也讓不少人感到好奇。由於逾期未改善，市府已安排於今天下午派員拆除，以維護蘭潭景區公共空間秩序、景觀風貌及遊憩品質。

神祕石碑也引發網友熱烈討論，有人打趣說「這個叫石敢當，可能是要鎮邪，這樣比較不會有人跳水」、「壓某些東西，應該有故事」，也有人認為「如果沒影響就留著，一句佛號也是對人很好，功德無量」。不過也有網友質疑，「花這個錢跟精力擺一個廢品，不如拿去幫助弱勢」、「重點是立碑工序應該不小，竟然沒有人通報？」讓這起「神祕立碑案」在拆除前夕，意外成為地方熱門話題。

晨跑民眾看傻眼！蘭潭神祕石碑憑空現身，有網友在社群媒體分享訊息，引來網友腦洞大開。圖／翻攝嘉義綠豆大小事臉書
晨跑民眾看傻眼！蘭潭神祕石碑憑空現身，有網友在社群媒體分享訊息，引來網友腦洞大開。圖／翻攝嘉義綠豆大小事臉書

嘉義 蘭潭

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