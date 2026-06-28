雲林暑假戲水最佳去處！這3處清涼玩水免費好玩又安全

炎熱暑假消暑何處去？雲林各鄉鎮陸續打造戲水區，搭配公立游泳池，提供免費戲水場域，西螺鎮公所在西螺大橋旁完成親子戲水區，鎮立游泳池也將於7月開始營運，另外最近完工的斗六人文親水公園也將加開戲水時段，超人氣的虎尾632親水公園，每周六、日也將開放，期能提供小朋友一個清涼好玩的好去處。

西螺鎮立游泳池興建已20年，除有長25公尺、深120公分的標準池，並附有兒童池、Spa、男、女淋浴間等，並有兩名救生員維護安全，暑假期間將採人流控管方式，重新對外免費開放，入場人數逐漸增加，去年就突破4000人次。

鎮長廖秋萍表示，泳池預定7月1日試營運，7月4日至8月30日正式營運，周一、二休池清潔保養，為避免人太多影響游泳品質，，規畫上午8至10點、10至12點、下午1至3點、3至5點四個時段，讓全縣或外縣市民眾免費入場，每時段限制50人。

廖秋萍指出，西螺大橋左側戲水區也已開放，每隔15至30分鐘會自動噴水，每周一、四為消毒維護日，今年增設廁所、更衣淋浴間，方便民眾更衣清洗。另外西螺大橋頭前「乾式噴泉」也將於7月20日啟用，預計周末、國定假日下午2點至7點，每逢整點噴泉15分鐘，民眾可穿梭噴泉池沖涼。

此外，縣府在斗六人文親水公園打造的戲水區，設有大桶水空中倒水等多達20種戲水遊具，今年3月底開放以來吸引不少人遊玩。縣府表示，原開放時間為周末、國定假日10至12點、13點半至17點半，經與斗六公所討論調整時段，預計7、8月暑假期間，平日也將開放下午3至5點時段，滿足親子戲水需求。

虎尾鎮632親水公園周六、日開放，去年開放以來，單日曾有超過千人戲水，不少從外縣市慕名而來，因有不少人建議希望暑假加開時段，因涉及管理維護，目前鎮公所正研擬中，不過暑假會舉辦情人節活動，增添戲水情趣。

斗六人文公園新設的戲水區，媲美水上樂園，免費好玩又安全。記者蔡維斌／攝影

西螺泳池也頗有人氣，公所採人流管制進場，確保戲水游泳品質，也是不錯的清涼去處。記者蔡維斌／翻攝

西螺大橋旁新設的戲水區，將開放供民眾沖涼消暑。記者蔡維斌／翻攝