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嘉市府推全新會員集點系統 逛「家城×嘉義」展覽集點送限量小燈箱
嘉義市升格省轄市邁入44周年，今年在台北智慧城市展策畫「家城×嘉義」主題館，7月1日至5日將移師至市府一樓中庭展出，延續生活家、共享家、教育家及跨域家等四大主題內容，推出期間限定集點活動，完成任務可兌換「家城×嘉義」磁吸小燈箱，數量有限送完為止。
市府表示，嘉義市「家城×嘉義」主題館7月1日至5日移師市府一樓中庭展出，免費開放市民參觀，延續台北智慧城市展四大主題內容，匯集22個單位暨所屬機關展出，涵蓋智慧交通、公共安全、健康照護、數位學習、文化科技、智慧環境及跨域治理等多元內容。
企劃處長曾江評說，市長黃敏惠一直強調，嘉義市是一座適合實驗、實踐與實現的城市，每一項創新，最終都要回應市民的需求，市府透過跨局處合作與基層同仁的努力，將數位創新落實在各項市政工作，不只提升行政效率，更把市民需求放在第一位，為城市增添更多溫度。
市府表示，為增加參觀趣味性與互動體驗，特展結合「嘉義市政府會員集點系統」集點活動，鼓勵民眾探索四大展區特色與亮點，完成四大展區集點任務，集滿4點「+1 Point」即可兌換限量「家城×嘉義」磁吸小燈箱，邀請市民參加數位集點活動，見證嘉義市成長與改變。
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