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七股寶安宮獲認證 南市第11間「宮廟博物館」

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
七股玉勅寶安宮長期投入傳統工藝結合白鶴陣文化推廣有成，獲頒認證成為南市第11間「宮廟博物館」。記者謝進盛／翻攝
七股玉勅寶安宮長期投入傳統工藝結合白鶴陣文化推廣有成，獲頒認證成為南市第11間「宮廟博物館」。記者謝進盛／翻攝

台南市政府持續推動「宮廟博物館計畫」，七股玉勅寶安宮長期投入傳統工藝結合白鶴陣文化推廣有成，獲頒認證成為南市第11間「宮廟博物館」。

台南市政府文化局說，寶安宮長年致力於白鶴陣傳承，為「西港香」著名武陣，白鶴陣源自宋江陣系統，以白鶴仙師及白鶴童子領陣，因其獨特表演形式與歷史意義，於2007年登錄為南市傳統表演藝術。

為保存這項珍貴文化資產，廟方2023年成立白鶴陣文物館，展示陣頭兵器、歷史文獻及舊廟物件，讓陣頭不再只侷限於香科遶境期間，而能成為日常可見展示。

文化局說，寶安宮近年積極推動文化資產保存與推廣，與樹林國小合作建置語音導覽系統，民眾只需掃描QR Code，即可即時聆聽工藝作品介紹；同時將農民曆與工藝大師介紹結合出版，使傳統工藝走入日常生活。

此外，廟方更邀請南市傳統工藝「糊紙」保存者吳文進藝師，指導學員製作糊紙白鶴作品，將地方代表意象轉化為實體展示，展現傳統工藝與地方文化創新可能。

南市副市長葉澤山說，市府自2022年起推動「宮廟博物館計畫」，透過培力輔導與認證制度，讓大眾看見宮廟除宗教信仰，同時也是保存傳統工藝與地方歷史的博物館，此次寶安宮入選南市第11間「宮廟博物館」。其建築宏偉，不僅是七股重要信仰中心，更保存豐富傳統工藝作品，包括董炎山的龍柱、施天福的石獅、陳啟村的木雕神像、郭春福的神帽、杜牧河的泥塑，以及王寶樹、林梧桐等藝師彩繪作品，民眾走入其中，便能近距離欣賞傳統工藝之美。

七股玉勅寶安宮長期投入傳統工藝結合白鶴陣文化推廣有成，獲頒認證成為南市第11間「宮廟博物館」。記者謝進盛／翻攝
七股玉勅寶安宮長期投入傳統工藝結合白鶴陣文化推廣有成，獲頒認證成為南市第11間「宮廟博物館」。記者謝進盛／翻攝

七股玉勅寶安宮長期投入傳統工藝結合白鶴陣文化推廣有成，獲頒認證成為南市第11間「宮廟博物館」。記者謝進盛／翻攝
七股玉勅寶安宮長期投入傳統工藝結合白鶴陣文化推廣有成，獲頒認證成為南市第11間「宮廟博物館」。記者謝進盛／翻攝

宮廟 博物館 文化局

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