完善偏鄉運輸 台南小黃公車再增4路、今年拚達52條

台南市小黃公車服務再擴大，新增黃三、黃十六、綠三三及綠三四共四條路線，昨起試營運，全市小黃公車增至四十八條，預計今年將擴增至五十二條，持續深入偏鄉、散村及公共運輸不足地區，提供就學、就醫及轉乘服務。

黃三路線由新營往返德元埤，服務新營、柳營兩區，因柳營多處聚落道路狹窄、離峰需求較低，採小黃公車與客運聯營，尖峰維持公車、離峰改由小黃公車接駁，並串連新營、柳營火車站、柳營奇美醫院及多所學校，兼顧通勤與就醫需求。

黃十六由白河國中至隆田火車站，同樣採聯營模式，路線橫跨白河、東山、六甲、官田四區，深入傳統聚落，串連隆田火車站、白河站、六甲站等轉運節點，並連接兩處衛生所及五所國中小學，提升溪北地區公共運輸便利性。

綠三三由潭頂代天府往返安南醫院，串連新市、安南兩大生活圈，行經潭頂、社內、大洲寮等聚落，可在新市火車站轉乘台鐵及市區公車，並於和順轉運站銜接市區路線，沿線停靠安南醫院、中信科技大學、新市區公所、新市市場及亞太國際棒球訓練中心主球場。

綠三四採單向循環設計，以新化站為起終點，每日八班次，串連新化戶政事務所、正新黃昏市場、新化街役場、新化區公所等生活據點，並可預約前往台南醫院新化分院，提升長者及就醫民眾交通便利。

台南市公共運輸處表示，小黃公車自二○一九年推動至今，累計搭乘約五十一萬人次，目前平均每月約一萬一五千人次，未來持續依地方需求評估增設路線，完善偏鄉公共運輸服務。