台南開放搭車掃碼市民卡不能用…議員：美中不足 市府：評估經費

大台南公車平均每月搭乘人次近一百四十萬人次，電子票證使用率高達九成五，市府近期全面開放使用「交通乘車碼（QR Code）」搭車，民眾透過悠遊付、iPASS MONEY及icash Pay三大電子票證App開啟乘車碼，掃描驗票機即可搭乘市區公車、幹支線公車、小黃公車及九人座小巴，免攜帶實體票卡。但議員指發卡逾百萬的市民卡仍需用實體卡，是美中不足，市府表示會研議。

市長黃偉哲表示，搭乘公車人數逐漸提升，已成為市民重要通勤工具，市府推動多元支付方式，希望提升公共運輸便利性，打造智慧城市交通環境。交通局長王銘德表示，今年全市公車驗票設備已全面汰換，即日起所有大台南公車路線皆支援三大電子票證App乘車碼，民眾只需持手機掃碼即可完成上下車驗票，乘車碼上、下車各掃描一次，依現行票價扣款，長者可享半票優惠。

公共運輸處長劉佳峰提醒，市民卡、市民學生卡、敬老卡、愛心卡、愛心陪伴卡及台南大專院校學生證等均屬特殊身分票卡，目前仍須持實體卡感應，才能享有大台南公車專屬乘車優惠；此外，乘車碼目前也不適用轉乘優惠，有轉乘需求的民眾仍建議使用ＴＰＡＳＳ「大台南公車二九九無限搭」定期票。

議員陳秋萍質疑，市民卡發卡逾百萬張仍未數位化，「要便利就失去優惠、要優惠就失去便利」，市民若想使用手機搭車，便無法享市民卡優惠，市民卡不應只是身分識別工具，更應朝數位化發展，要求市府盡速與一卡通公司研議手機綁定機制，讓市民享有與實體卡相同的優惠權益。

王銘德回應，市民卡先完成數位票卡化，就能透過手機掃碼搭乘公共運輸；副市長兼民政局長姜淋煌表示，過去曾評估市民卡數位化，但因建置成本過高，但若數位化確能大幅提升便利性，「該花的錢還是要花」，將評估相關經費及可行性。