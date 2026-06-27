台南7月啓動獨居長者全面訪查 黃偉哲提醒落實「三不會」原則防詐

台南市政府將於7月啟動全市獨居長者關懷訪查作業，依據衛生福利部提供的65歲以上單獨生活戶籍資料名單，預計訪查9萬7135名長者，並優先訪視75歲以上長者，透過主動關懷及資源轉介，及早發掘生活照顧與健康需求，建構更完善的高齡安全照護網。

社會局表示，將培訓約1200名關懷訪查人員投入第一線服務，訓練課程涵蓋高齡者防詐騙、交通安全、心理健康與自殺防治，以及訪查實務與作業流程等內容，協助訪查人員提升需求辨識及資源連結能力，強化服務品質。

社會局今天舉辦兩場「115年度獨居老人訪查人員訓練」，市長黃偉哲下午前往南區松柏育樂中心慰勉第一線訪查人員，並提醒務必落實訪查「三不會」原則，讓即將展開的全市訪查工作，在主動關懷長者的同時，也兼顧防詐騙與個人資料安全。

黃偉哲表示，獨居長者訪查不只是了解長者生活狀況，更重要的是及早發現健康、生活及照顧上的需求，透過第一線訪視與資源轉介，提供及時協助，避免憾事發生。

他也特別提醒訪查人員遵守「三不會」原則，包括不會洩漏個人資料、不會詢問與訪查無關事項、不會要求提供財務相關資訊或文件，讓長者安心接受訪視，同時提高防詐意識。

社會局指出，7月起訪查人員將依「獨居老人生活關懷表」進行訪視，除遵循「三不會」原則外，也不會要求長者提供存摺、印章、提款卡或金融帳戶等重要資訊，全力保障長者權益，防範不肖人士假借訪查名義行騙。

社會局提醒，民眾若對訪查人員身分或訪查內容有任何疑義，可撥打台南市政府社會局查證專線06-2991111分機8085、8349洽詢，以確保自身權益與安全。