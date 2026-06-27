快訊

美軍公開最新空襲畫面！范斯警告伊朗：有意見打電話 否則以暴制暴

44歲摔角名將喬．多林腦癌病逝！曾奪全日本最高榮譽、效力WWE

千萬YouTuber重返光華商場當店員！爆紅店家卻嘆「今年恐是最後一年」

聽新聞
0:00 / 0:00

台南萌鴨接力上場！夜奇鴨7月開放預購、8月西市場開賣

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南「夜奇鴨」授權玩偶7月開放線上預購。圖／台南市經發局提供
台南「夜奇鴨」授權玩偶7月開放線上預購。圖／台南市經發局提供

台南市場處打造的原創IP「菜奇鴨」授權商品開賣後掀起搶購熱潮，「夜奇鴨」接棒上場，市場處今天宣布，夜奇鴨授權玩偶將於7月開放線上預購、8月正式在西市場實體販售，延續萌鴨熱潮，持續為台南市場與夜市文化注入話題，也展現城市IP邁向品牌化、產業化經營的成果。

市長黃偉哲表示，菜奇鴨自2021年推出以來，以圓滾滾外型、傳統市場圍裙造型及親民諧音設計，成功累積大批粉絲，近年更頻繁現身各項活動，成為台南市場文化最具代表性的吉祥物。今年6月20日首波授權27款商品於西市場開賣後，短時間內便有燈箱磁鐵、吊飾、杯袋、茄芷袋等19款商品完售，吸引大批民眾排隊搶購，也讓菜奇鴨從市場吉祥物躍升為具商業價值的城市IP。

市場處代理處長林士群指出，與菜奇鴨搭檔的「夜奇鴨」自2025年亮相後，同樣深受民眾喜愛，成為台南夜市文化的重要象徵。此次推出授權玩偶，不僅回應粉絲期待，也希望藉由更多元的文創商品，串聯傳統市場、夜市文化與城市觀光，吸引更多遊客深入體驗台南在地特色。

值得一提的是，菜奇鴨授權商品熱賣也引起海外媒體關注，中央社日文新聞網站Focus Taiwan日前更以專文介紹菜奇鴨授權商品上市盛況，分享台南市場文化及原創IP的創意發想，展現台南城市品牌逐步走向國際的文化輸出能量。

市場處表示，除了菜奇鴨周邊持續推出外，夜奇鴨授權玩偶7月開放線上預購(https://www.facebook.com/share/p/1CzH2arYwx/)， 8月在西市場實體通路販售。未來將持續深化菜奇鴨、夜奇鴨品牌經營，擴大授權合作與跨界聯名，推出更多兼具創意與收藏價值的文創商品，讓萌鴨家族成為推廣台南傳統市場、夜市文化及城市觀光的重要代表，也讓更多民眾透過IP認識台南、走進市場。

夜市 台南 黃偉哲

延伸閱讀

暑假衝金門！金門親子嘉年華登場祭出9大活動 80項深度體驗

台南國際芒果節開幕 黃偉哲：將外銷英國推進歐洲市場

開店三十年 新光三越宣布台南中山店10月底結束營運

樂富一號接手新光三越台南中山店原址 打造國際飯店複合商場

相關新聞

豪雨考驗防洪！台南開發區滯洪池成功蓄洪、周邊未傳淹水

昨天凌晨受颱風外圍環流、鋒面接近及西南風影響，台南出現短時強降雨，部分測站10分鐘累積雨量逾20毫米。台南市地政局表示，各開發區依出流管制規定設置的滯洪池於豪雨期間均發揮蓄洪功能，部分滯洪池一度接近滿載或滿載，有助降低開發區及周邊淹水風險。

台南國際芒果節開幕 黃偉哲：將外銷英國推進歐洲市場

「2026臺灣芒果季－臺南國際芒果節」今天在大內走馬瀨農場開幕，結合產地與國際採購活動、拓展海外市場。市長黃偉哲與農糧署副署長陳啓榮、日本6城市訪團等參與儀式。黃偉哲表示，台南芒果將外銷英國，期盼將台灣芒果推向更多歐洲市場，邀請全台民眾到台南品嘗最鮮甜芒果。

雲林蔬菜產區今晨被暴雨灌爆 全台營養午餐食材供應恐受影響

連續豪雨造成雲林縣二崙、西螺地區短期葉菜作物受損，今天凌晨豪雨更造成多處農田、菜園積淹水，擔心蔬菜受損嚴重，影響全台營養午餐食材供應，農民冒雨搶收，雲林縣長張麗善、立委張嘉郡等人今到菜園關心農民災損，將協助農民爭取天然災害救助，降低農民損失。

清晨豪雨灌爆雲林 西螺6小時雨量飆破200毫米全台第一多處積淹水

受到鋒面影響，雲林縣今天凌晨降下豪大雨，其中西螺鎮截至清晨6時累積雨量突破200毫米，高居全台第一，西螺鎮、二崙鄉等地陸續傳出積淹水災情，部分路段積水最深達30公分，截至上午9時仍有多處積水未退。由於西螺、二崙為重要蔬菜產區，不僅農民採收受阻，西螺果菜市場周邊道路也因積水嚴重，甚至有蔬果運輸車拋錨，影響蔬果運輸。

黃偉哲宣布：重陽敬老金加碼至1500元 38.5萬長者受惠

台南市政府今年重陽敬老禮金再加碼，市長黃偉哲今天宣布，今年符合資格的65歲以上長者，每人將發放重陽敬老金1500元，較去年的1300元增加200元，預計有38萬5944人受惠；百歲以上人瑞除可領1萬元敬老禮金外，另加贈2000元禮品。市府也將於7月啟動全市獨居長者訪查，預計關懷9萬7135名65歲以上單獨生活長者，強化高齡照顧安全網。

90年斗六西市場改建 4方案曝光

位於斗六市中心火車站前的老舊西市場，走過九○年歷史，市公所計畫改建，最近傳出有人主張保留聲音，公所昨天邀集里長、市民、攤商召開市場轉型說明會，並提出文資型及非文資型的改建藍圖，斗六市長林聖爵強調，以市場結構加上無使用執照，均不符文資保存，未來改建將以安全衛生舒適為規畫主軸。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。