台南萌鴨接力上場！夜奇鴨7月開放預購、8月西市場開賣

台南市場處打造的原創IP「菜奇鴨」授權商品開賣後掀起搶購熱潮，「夜奇鴨」接棒上場，市場處今天宣布，夜奇鴨授權玩偶將於7月開放線上預購、8月正式在西市場實體販售，延續萌鴨熱潮，持續為台南市場與夜市文化注入話題，也展現城市IP邁向品牌化、產業化經營的成果。

市長黃偉哲表示，菜奇鴨自2021年推出以來，以圓滾滾外型、傳統市場圍裙造型及親民諧音設計，成功累積大批粉絲，近年更頻繁現身各項活動，成為台南市場文化最具代表性的吉祥物。今年6月20日首波授權27款商品於西市場開賣後，短時間內便有燈箱磁鐵、吊飾、杯袋、茄芷袋等19款商品完售，吸引大批民眾排隊搶購，也讓菜奇鴨從市場吉祥物躍升為具商業價值的城市IP。

市場處代理處長林士群指出，與菜奇鴨搭檔的「夜奇鴨」自2025年亮相後，同樣深受民眾喜愛，成為台南夜市文化的重要象徵。此次推出授權玩偶，不僅回應粉絲期待，也希望藉由更多元的文創商品，串聯傳統市場、夜市文化與城市觀光，吸引更多遊客深入體驗台南在地特色。

值得一提的是，菜奇鴨授權商品熱賣也引起海外媒體關注，中央社日文新聞網站Focus Taiwan日前更以專文介紹菜奇鴨授權商品上市盛況，分享台南市場文化及原創IP的創意發想，展現台南城市品牌逐步走向國際的文化輸出能量。

市場處表示，除了菜奇鴨周邊持續推出外，夜奇鴨授權玩偶7月開放線上預購(https://www.facebook.com/share/p/1CzH2arYwx/)， 8月在西市場實體通路販售。未來將持續深化菜奇鴨、夜奇鴨品牌經營，擴大授權合作與跨界聯名，推出更多兼具創意與收藏價值的文創商品，讓萌鴨家族成為推廣台南傳統市場、夜市文化及城市觀光的重要代表，也讓更多民眾透過IP認識台南、走進市場。