豪雨考驗防洪！台南開發區滯洪池成功蓄洪、周邊未傳淹水

昨天凌晨受颱風外圍環流、鋒面接近及西南風影響，台南出現短時強降雨，部分測站10分鐘累積雨量逾20毫米。台南市地政局表示，各開發區依出流管制規定設置的滯洪池於豪雨期間均發揮蓄洪功能，部分滯洪池一度接近滿載或滿載，有助降低開發區及周邊淹水風險。

地政局長陳淑美表示，豪雨期間巡查各開發區，麻豆工業區排水順暢，滯洪池水位未達高點，抽水機持續運作；喜樹灣裡地區4座滯洪池及灣裡大排、抽水站均正常運作；長勝營區滯洪池仍保有相當蓄洪容量，周邊未傳淹水災情。

此外，新營客運轉運專區、永康六甲頂醫療專區、北安商業區重劃區及鹽行國中開發區等滯洪池與抽水設施均維持正常運作，現場未見積淹水情形。施工中的南科A-O區排水正常，鄰近聚落未傳災情；崑大路重劃區滯洪池一度滿載，南科FG滯洪池蓄水量也接近滿載，均依設計發揮滯洪功能。

市長黃偉哲表示，大面積開發區遇短延時強降雨，容易增加地表逕流量，因此開發前均須依規定提出出流管制計畫並設置滯洪設施，以降低對周邊排水系統的衝擊，因應極端氣候帶來的降雨挑戰。

地政局表示，市地重劃除提升土地利用效率，也同步導入滯洪、防洪及綠地等公共設施，希望透過整體規畫，提升都市防洪韌性，降低極端降雨造成的災害風險。

6月26日南科F G區公滯七滯洪池最高水位1.2公尺深。圖／台南市地政局提供

6月26日安南區台江地景公園滯洪池最高水位1.5公尺深。圖／台南市地政局提供

6月26日南科F G區公滯八滯洪池最高水位1.2公尺深。圖／台南市地政局提供