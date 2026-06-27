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台南國際芒果節開幕 黃偉哲：將外銷英國推進歐洲市場

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
台南國際芒果節開幕，黃偉哲宣示將外銷英國推進歐洲市場。／台南市政府提供
台南國際芒果節開幕，黃偉哲宣示將外銷英國推進歐洲市場。／台南市政府提供

「2026臺灣芒果季－臺南國際芒果節」今天在大內走馬瀨農場開幕，結合產地與國際採購活動、拓展海外市場。市長黃偉哲與農糧署副署長陳啓榮、日本6城市訪團等參與儀式。黃偉哲表示，台南芒果將外銷英國，期盼將台灣芒果推向更多歐洲市場，邀請全台民眾到台南品嘗最鮮甜芒果。

黃偉哲表示，台南是全國重要芒果產地，每年夏季芒果品質優良、風味獨特，深受消費者喜愛。台灣芒果優質已獲國際市場肯定，不僅「在法國巴黎創下亮眼銷售成績」，昨天市府也宣布台南芒果即將外銷英國，盼讓台灣芒果持續拓展歐洲市場。

黃偉哲說，芒果不只是優質農產品，也是深化國際交流的重要橋樑。日本、南韓等國喜愛台灣芒果，台灣也進口當地蘋果、葡萄等水果，期盼透過農產品交流，持續深化與各國在文化、觀光及產業等領域的合作。

代表日本訪團致詞的宇佐市市長後藤竜也表示，很高興率團來到台南參加芒果節，親身品嘗台南芒果的香甜滋味，也期待未來持續深化雙方在文化、觀光及產業等領域的交流合作。

陳啓榮表示，今年芒果生長期間氣候條件穩定，台南產區已進入盛產期，整體品質佳，愛文、金煌等特色品種深受消費者喜愛。面對氣候變遷挑戰，農業部持續推動智慧栽培、冷鏈物流建設及多元行銷措施，玉井農產加工及冷鏈物流中心已提升果品預冷、包裝及運輸效能，持續協助拓展國內外市場。

農業局表示，今年活動以「香約臺南 仲夏芒幸福」為主題，結合優質農產、特色美食、產地旅遊及互動體驗等內容，主場活動期間規畫多項芒果DIY、互動體驗及農特產品展售。開幕儀式也結合「夏日芒果莎莎」創意料理體驗，展現台南芒果多元應用的豐富可能。

農業局表示，今年的「台南熱帶水果及農產品國際採購日」邀請5國13家買主來台，除與業者洽談採購，也安排參訪台南產地，深入了解芒果等熱帶水果產業特色與供應能量，提升台南農產品國際能見度及外銷商機。

台南國際芒果節開幕，黃偉哲宣示將外銷英國推進歐洲市場。／台南市政府提供
台南國際芒果節開幕，黃偉哲宣示將外銷英國推進歐洲市場。／台南市政府提供

台南國際芒果節開幕，黃偉哲宣示將外銷英國推進歐洲市場。／台南市政府提供
台南國際芒果節開幕，黃偉哲宣示將外銷英國推進歐洲市場。／台南市政府提供

台南國際芒果節開幕，黃偉哲宣示將外銷英國推進歐洲市場。／台南市政府提供
台南國際芒果節開幕，黃偉哲宣示將外銷英國推進歐洲市場。／台南市政府提供

台南國際芒果節開幕，黃偉哲宣示將外銷英國推進歐洲市場。／台南市政府提供
台南國際芒果節開幕，黃偉哲宣示將外銷英國推進歐洲市場。／台南市政府提供

台南國際芒果節開幕，黃偉哲宣示將外銷英國推進歐洲市場。／台南市政府提供
台南國際芒果節開幕，黃偉哲宣示將外銷英國推進歐洲市場。／台南市政府提供

芒果 黃偉哲 歐洲 英國

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