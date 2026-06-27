離家近！台積電、聯電、美光都來了 雲嘉南就博會釋3500職缺

因應缺工及畢業季求職潮，勞動部勞動力發展署雲嘉南分署今天在成功大學中正堂舉辦「雲嘉南區就業博覽會」，邀集58家企業現場徵才，釋出逾3500個工作機會，其中AI、半導體及智慧製造供應鏈相關職缺達1407個，占整體約四成，成為南台灣今年具指標性的徵才活動。現場吸引不少應屆畢業生及轉職民眾到場，求職者普遍表示，薪資待遇、職場環境及離家近，仍是選職首要考量。

雲嘉南分署長劉邦棟表示，今年共有約14家AI供應鏈廠商參與，包括台積電、聯電、台灣美光記憶體、緯穎智造等科技大廠，以及先進封裝、測試等半導體供應鏈企業，共提供約1400個AI相關職缺，反映南部科技產業持續擴張，對人才需求強勁。

他指出，AI產業涵蓋晶圓製造、記憶體、封裝測試、伺服器、智慧製造、設備及關鍵材料等完整供應鏈，人才需求持續增加，目前正是青年投入科技業的好時機。若尚未具備相關技能，可參加勞動部官田人才培訓中心免費職業訓練，符合資格者還可申請住宿補助，約半年完成培訓後，就業機會相當高。

分署統計指出，此次約九成職缺不限工作經驗，對應屆畢業生及轉職者相當友善；近九成工作機會位於雲嘉南地區，有助青年留鄉、返鄉就業。薪資方面，超過半數職缺月薪達3萬5000元以上，近三成突破4萬元。

高薪職缺中，以台灣矽科宏晟科技研發工程師月薪最高可達10萬元；矽品精密工業製造組主管最高7萬1000元；華洋精機影像AI演算法及光學研發工程師上看7萬元；國立通運大客車駕駛最高7萬元，府城客運公車駕駛最高6萬8000元。

除徵才媒合外，現場也提供AI智慧面試模擬、MBTI與DISC職涯測評、履歷健診、履歷照拍攝及職涯諮詢等服務，協助求職者提升競爭力。國家太空中心也首度參與勞動部徵才活動，並展示福爾摩沙衛星八號一比一模型，吸引不少民眾駐足參觀，讓求職活動兼具科技展示與職涯探索功能。

雲嘉南就博會今在成功大學中正堂舉辦共有3500職缺，其中 AI供應鏈占4成，且9成都是在地職缺。記者吳淑玲／攝影

雲嘉南就博會今在成功大學中正堂舉辦共有3500職缺，其中 AI供應鏈占4成，且9成都是在地職缺。記者吳淑玲／攝影