黃敏惠參訪德國循環經濟園區 取經推動綠能永續

嘉義市長黃敏惠率團參訪德國最大廢棄物管理與資源循環企業瑞曼迪斯（REMONDIS）Lippewerk循環經濟園區，了解能源整合利用及再生應用模式，作為推綠能永續循環園區參考。

黃敏惠今天透過新聞稿表示，園區打破傳統焚化廠「只管燒垃圾」刻板印象，整合廢油脂、有機廢棄物、電子廢棄物、廢塑膠及化學品等多元廢棄物處理，轉化為生質柴油、認證堆肥、有價金屬與塑膠粒等高質化再生原料。

她說，嘉義市推動中的綠能永續循環園區，以底渣再利用、資源回收細分類與廚餘再利用等為核心，也是朝資源永續循環、減少廢棄物產生發展方向前進。

黃敏惠表示，Lippewerk園區透過完整循環產業鏈，大降廢棄物最終處置量，更轉化廢棄物為可再利用資源與能源，充分展現循環經濟由「廢棄物處理」邁向「資源創造」核心精神。嘉義市期盼藉德國成功經驗，持續提升環境治理量能與城市競爭力。

昨天陪黃敏惠參訪的嘉義市政府環境保護局長孫意惇表示，嘉義市積極建置綠能永續循環園區，將參考Lippewerk園區規劃與智能管理模式，朝處理自主、資源循環與能源利用目標推進。

孫意惇說，建置綠能永續循環園區不只是環保設施聚落，也將成為串聯資源循環、能源自主與永續發展重要基地，逐步打造符合國際趨勢新世代循環經濟園區。