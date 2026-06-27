清晨豪雨灌爆雲林！西螺6小時雨量飆破200毫米 全台第一多處積淹水

受到鋒面影響，雲林縣今天凌晨降下豪大雨，其中西螺鎮截至清晨6時累積雨量突破200毫米，高居全台第一，西螺鎮、二崙鄉等地陸續傳出積淹水災情，部分路段積水最深達30公分，截至上午9時仍有多處積水未退。由於西螺、二崙為重要蔬菜產區，不僅農民採收受阻，西螺果菜市場周邊道路也因積水嚴重，甚至有蔬果運輸車拋錨，影響蔬果運輸。

雲林縣昨天雨勢相對和緩，未料今天凌晨鋒面帶來強降雨，不少民眾一早醒來發現道路變成水鄉澤國，紛紛將畫面分享到社群平台，直呼「農田跟路都分不清楚」、「昨天沒下的雨，一早全部補回來了」。

雲林縣水利處表示，中央氣象署昨天預估雲林24小時累積雨量約80至150毫米，尚未達警戒標準，未料今天凌晨起雨勢急遽增強，尤其清晨2時至4時降雨最為猛烈，且集中在西螺鎮、二崙鄉及虎尾鎮等地，其中西螺鎮短短6小時累積雨量便突破200毫米，造成排水系統瞬間承受龐大壓力。

水利處指出，縣府於清晨4時立即啟動緊急應變機制，通知西螺、二崙等地抽水站全力運作，目前多數地區積水已逐漸消退，但部分農田及低窪地區因地勢較低，排水仍需時間。

西螺果菜市場是全台重要蔬菜交易中心，周邊聚集大面積葉菜類產區，今天市場北路積水嚴重，截至上午9時仍未完全退去，不少農民冒雨搶收，蔬果運輸車輛通行困難，甚至有車輛因涉水過深拋錨，造成市場周邊交通壅塞，也影響蔬果進場交易。

附近果菜行員工表示，市場周邊地勢低窪，排水系統常有人亂丟垃圾、蔬果，造成排水不易，逢大雨必淹水，但今天早上雨勢過大，是這幾年淹水最嚴重的一次。

農民表示，目前正值葉菜採收期，連日降雨不僅增加採收難度，若積水持續未退，恐將影響蔬菜品質及後續供貨，盼天氣盡快放晴，降低農業損失。

受到鋒面影響，雲林縣今天凌晨降下豪大雨，其中西螺鎮截至清晨6時累積雨量突破200毫米，高居全台第一，西螺鎮、二崙鄉等地陸續傳出積淹水災情。記者陳雅玲／攝影

受到鋒面影響，雲林縣今天凌晨降下豪大雨，其中西螺鎮截至清晨6時累積雨量突破200毫米，高居全台第一，西螺鎮、二崙鄉等地陸續傳出積淹水災情。記者陳雅玲／攝影

受到鋒面影響，雲林縣今天凌晨降下豪大雨，其中西螺鎮截至清晨6時累積雨量突破200毫米，高居全台第一，西螺鎮、二崙鄉等地陸續傳出積淹水災情，農民搶收蔬菜困難。記者陳雅玲／攝影

受到鋒面影響，雲林縣今天凌晨降下豪大雨，其中西螺鎮截至清晨6時累積雨量突破200毫米，高居全台第一，西螺鎮、二崙鄉等地陸續傳出積淹水災情。記者陳雅玲／翻攝

受到鋒面影響，雲林縣今天凌晨降下豪大雨，其中西螺鎮截至清晨6時累積雨量突破200毫米，高居全台第一，西螺鎮、二崙鄉等地陸續傳出積淹水災情，農民搶收蔬菜困難。記者陳雅玲／攝影

受到鋒面影響，雲林縣今天凌晨降下豪大雨，其中西螺鎮截至清晨6時累積雨量突破200毫米，高居全台第一，西螺鎮、二崙鄉等地陸續傳出積淹水災情。記者陳雅玲／攝影

受到鋒面影響，雲林縣今天凌晨降下豪大雨，其中西螺鎮截至清晨6時累積雨量突破200毫米，高居全台第一，西螺鎮、二崙鄉等地陸續傳出積淹水災情。記者陳雅玲／攝影