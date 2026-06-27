黃偉哲宣布：重陽敬老金加碼至1500元 38.5萬長者受惠

台南市政府今年重陽敬老禮金再加碼，市長黃偉哲今天宣布，今年符合資格的65歲以上長者，每人將發放重陽敬老金1500元，較去年的1300元增加200元，預計有38萬5944人受惠；百歲以上人瑞除可領1萬元敬老禮金外，另加贈2000元禮品。市府也將於7月啟動全市獨居長者訪查，預計關懷9萬7135名65歲以上單獨生活長者，強化高齡照顧安全網。

黃偉哲上午出席社會局在新營區公所舉辦的「115年度獨居老人訪查人員訓練」時表示，雖然近年中央財政制度調整、整體財政壓力增加，市府仍努力籌措經費，提高重陽敬老金，希望在重陽節前向長者表達敬意，也讓敬老福利更加完善。

黃偉哲表示，台南已邁入超高齡社會，市府除持續推動重陽敬老金、長照服務及社區照顧關懷據點等福利措施，也透過獨居長者訪查、電話問安、送餐服務、緊急救援及資源轉介等方式，協助長者安心在地安老。

社會局指出，今年將辦理12梯次訪查人員訓練，預計培訓約1200名關懷員，成員包括里長、里幹事、志工及社區理事等，課程涵蓋防詐騙、交通安全、心理健康、自殺防治及訪查實務等內容，提升第一線服務人員辨識長者需求的能力。

社會局表示，7月起將依據衛福部提供的65歲以上單獨生活戶籍資料，展開全市獨居長者訪查，預計訪視9萬7135人，並優先關懷75歲以上長者，透過區公所、里鄰系統、社區照顧關懷據點及民間團體合作，及早發掘長者生活、健康及照顧需求，建構更完整的高齡照顧支持網絡。

黃偉哲也呼籲，許多獨居長者並非沒有家人，而是子女因工作或旅居外地無法陪伴，盼子女能多透過電話、視訊或訊息關心長輩近況，一句問候、一通電話，都能成為長者最大的支持與陪伴。

台南市長黃偉哲宣布重陽敬老金加碼至1500元，全市38.5萬長者受惠，7月同步啟動獨老訪查。圖／台南市政府提供