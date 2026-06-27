連淹3年 陳亭妃促南鐵地下化改善

受豪雨影響，台南北區鐵道地下化工程沿線多處出現積淹水，其中以開元路六十三巷七弄及勝安活動中心後方一帶災情最嚴重。地方居民反映，當地過去五十多年從未淹水，鐵路地下化施工後，已連續三年只要豪雨就積水，質疑工程改變原有排水條件，要求中央盡速提出改善措施。

水利局表示，已向中央爭取十一點六億元，施做分洪設施，分別排入柴頭港溪及竹溪，在施工階段則採用臨時抽水站等緊急措施。

立法委員陳亭妃與議員陳怡珍接獲長勝里長吳澐晏及居民陳情，邀交通部鐵道局、大陸工程、台南市工務局及北區區公所等相關單位前往會勘並研商對策，要求鐵道局提出短、中、長期改善方案。其中短期部分，要求待天候穩定後立即進場施作，降低再次積淹水風險。

陳怡珍表示，她多次在議會質詢，要求市府加速完成鐵路地下化周邊箱涵及排水系統規畫，並向中央爭取改善經費。居民最不能接受的是原本不淹水的地區，卻因工程施工成為易淹水區，相關單位應負起責任。

陳亭妃指出，此次豪雨再次凸顯問題仍未獲根本解決，要求鐵道局不能再以臨時性措施因應，應全面檢討鐵路地下化工程對周邊排水系統的影響，提出完整改善計畫。

她要求鐵道局督促施工廠商，天候轉穩後緊急搶修，優先阻擋外水流入，並利用強制抽水設備加速排除積水，降低短期災害風險。至於長期改善策略，則應重新檢討整體排水系統，透過截流工程降低上游排水對下游造成的壓力，同時完善箱涵及相關排水設施，根本改善鐵路地下化沿線低窪地區淹水問題。