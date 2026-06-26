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台南住家淹水50公分每戶可領1.5萬 「從速、從簡」發放

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南豪雨造成仁德區一度淹水嚴重。記者劉學聖／攝影
台南豪雨造成仁德區一度淹水嚴重。記者劉學聖／攝影

受米克拉颱風外圍環流、鋒面接近加上西南風增強，帶來大量的水氣，造成台灣出現連續性的短延時強降雨，台南也有部分地區因此造成積淹水情況。台南市政府社會局提醒民眾，住家淹水達50公分可申請補助，受災住戶請先拍照記錄淹水高度，待災情緩和後，向現居地區公所提出申請。

社會局指出，因應0625豪雨社會局已啟動淹水救助措施，以「從速、從簡」原則，請區公所加快辦理淹水情形審認作業，儘速發放淹水救助金，協助市民渡過難關，民眾6月25日或26日因豪雨造成住家淹水達50公分皆可申請，符合者每戶發給新1萬5千元。

受災民眾可檢附身分證明、實際居住證明、金融機構存摺封面影本至各轄區公所提出申請，於申請時可提供清楚顯示淹水高度或水痕高度的房屋受災照片以加速審查流程；若無照片資料，區公所亦會派員至現場進行勘查，經審查符合後立即造冊核發救助金。

台南豪雨造成仁德區一度淹水嚴重。記者劉學聖／攝影
台南豪雨造成仁德區一度淹水嚴重。記者劉學聖／攝影

台南豪雨造成仁德區一度淹水嚴重。記者劉學聖／攝影
台南豪雨造成仁德區一度淹水嚴重。記者劉學聖／攝影

台南豪雨造成仁德區一度淹水嚴重。記者劉學聖／攝影
台南豪雨造成仁德區一度淹水嚴重。記者劉學聖／攝影

台南 淹水

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