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豪雨狂炸台南！ 58座抽水站狂抽水量達1座白河水庫仍淹水

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市58座抽水站全數投入抽水量已達一座白河水庫蓄水量。圖／台南市政府提供
台南市58座抽水站全數投入抽水量已達一座白河水庫蓄水量。圖／台南市政府提供

受米克拉颱風外圍環流及對流系統發展旺盛影響，台南市今天降下豪雨，多處地區出現積淹水情形。台南市政府上午開設二級災害應變中心，各局處全面進駐應變，全力投入防災、抽排水及災情處置。

市長黃偉哲表示，仁德區太乙工業區及交流道周邊今天發生積水，主要是24小時累積雨量達321毫米，已超過三爺溪10年重現期防洪保護標準，加上二仁溪水位高漲，以及上午6時適逢滿潮，導致外水位偏高，內水無法順利排出。雖然抽水站及移動式抽水機持續運轉，排水效率仍受外水位影響，待潮位下降後，積水已陸續消退。

水利局指出，本次降雨強度驚人，新化區1小時累積雨量達103毫米、新市區97.5毫米、歸仁區94毫米、永康區88毫米、中西區81毫米、仁德區73.5毫米；歸仁區6小時累積264.5毫米，南區12小時累積368毫米，均已超過排水系統設計容量及保護標準，短時間大量降雨使排水系統承受極大負荷。

水利局表示，今天上午6時適逢滿潮，外水位頂托效應明顯，區域排水及雨水下水道排水受阻，造成部分地區積淹水。全市自中午12時起啟動文賢、本淵寮B、安中等58座抽水站投入抽排，截至目前累計抽水量約1560萬噸，約相當於6240座國際標準游泳池蓄水量，也接近1座白河水庫容量。不過，由於降雨遠超過防洪設計標準，加上部分地區防洪設施保護能力不足，仁德、永康等地仍出現積淹水。

黃偉哲表示，市府近年持續推動治水工程，淹水面積已由2009年莫拉克颱風約5.5萬公頃、2018年0823豪雨約9997公頃，降至2024年凱米颱風約335公頃及2025年0802豪雨約130公頃，顯示治水工程逐步發揮成效。

他強調，治水工作仍須持續精進，市府將持續向中央爭取經費，提升防洪設計標準及城市防洪韌性，並優先改善防洪能力較不足地區，以降低極端降雨造成的淹水風險。

台南 豪雨 淹水

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