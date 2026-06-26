台南啟動淹水救助 達50公分每戶發1.5萬元

台南地區昨天至今天出現明顯降雨，造成部分地區積淹水，市府宣布啟動淹水救助措施，住家淹水50公分可申請補助，符合者每戶發給新台幣1萬5000元。

台南市政府社會局晚間發布新聞稿指出，因應0625豪雨啟動淹水救助措施，以「從速、從簡」原則，由區公所加快辦理淹水情形審認作業，儘速發放淹水救助金，協助市民渡過難關，昨天或今天因豪雨造成住家淹水達50公分皆可申請，符合者每戶發給1萬5000元。

社會局表示，此次受災民眾可檢附身分證明、實際居住證明、金融機構存摺封面影本，至各轄區公所提出申請，申請時可提供清楚顯示淹水高度或水痕高度的房屋受災照片，以加速審查流程；若無照片資料，區公所會派員至現場進行勘查，經審查符合後立即造冊核發救助金。