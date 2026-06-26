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南化水庫滿水位溢流 曾文水庫蓄水率重回5成
南部山區近日降雨豐沛，供應民生用水為主的南化水庫昨晚達滿水位，開始自然溢流，管理單位並加開防淤隧道進行水力排砂，容量最大的曾文水庫蓄水率則重回5成。
依據經濟部水利署南區水資源分署觀測資料，南化水庫集水區昨天降雨量117毫米，今天至下午5時約99毫米，水庫進水量豐沛，昨晚到達滿水位並開始自然溢流，今天上午再加開防淤隧道，調節水庫水位兼進行水力排砂。
自來水公司第六區管理處下午估計，自然溢洪量約每秒65立方公尺，防淤隧道放水每秒約100立方公尺，呼籲下游居民遠離河岸，注意安全。
另外，庫容約4億5000萬立方公尺的曾文水庫近日入流量也相當豐沛，昨天集水區降雨量約101毫米，今天至下午5時也有約87毫米，蓄水率回升到50.97%，蓄水量達2億2937萬立方公尺；與曾文水庫相聯通的烏山頭水庫蓄水量約5702萬立方公尺，蓄水率72.31%。
由於曾文、烏山頭水庫即將展開嘉南灌區今年第二期稻作灌溉作業，預估用水量龐大，南水分署表示，目前台南供水正常，仍盼民眾維持節約用水習慣。
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