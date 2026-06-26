豪雨破防洪極限！黃偉哲：受限經費…台北治水採200年標準、台南僅10年

台南市因豪雨襲擊，多處傳出積淹水災情，台南市長黃偉哲表示，台南與台北在防洪預算與設計標準的結構性差異，受限於整體經費規模，台南市現行防洪設計以「10年重現頻率」為基礎，單小時雨量逾 60 毫米即可能產生積水；反觀台北市在中央挹注上千億預算下，防洪設計標準早已提升至「200年重現頻率」，單小時雨量超過 80 毫米才會產生積淹水。

台南市政府水利局說明，市府近年積極爭取中央預算推動治水建設，已完成雨水下水道 742 公里、抽水站 67 座（總抽水能力達每秒 809 噸）及滯洪池 26 座（總滯洪容量達 633 萬噸）等重大工程。本次降雨強度已達百年至兩百年重現期，部分時段雨勢更遠超都市排水系統的設計標準。

水利局指出，以今日（6月26日）為例，強降雨極具挑戰性，其中單小時最大雨量測得 97.5 毫米，高居全國之冠，遠超過一般都市排水每小時 60 至 70 毫米的設計容量，致使局部地區產生積淹水情形。

然而，水利局強調，治水成效已顯著提升。相較過去淹水時間動輒持續一整天，本次降雨後多數地區僅出現短暫積水，且在數小時內即迅速消退。

市府以中華醫事科技大學周邊為例，網路社群已有民眾回饋，肯定過去「逢大雨必淹」的區域，在經整治後已發揮顯著防洪功能。治水工程的價值，在於有效縮減淹水面積、降低淹水深度，並加速退水速度，將對生命財產的影響降至最低。

今日台南永康、仁德測得時雨量逾 70 毫米，七股、歸仁、新化、新市更超過 90 毫米，已遠超既有防洪工程的防禦極限。

水利局重申，治水工作並非「一勞永逸」，面對極端氣候的嚴峻挑戰，市府將持續爭取中央支持，挹注治水預算，也期盼朝野不分政黨以人民生命財產安全為優先考量，持續努力。

台南市今天雨量值統計前幾名都破百年或二百年防洪標準。圖／台南市政府提供

台南市今天雨量值統計前幾名都破百年或二百年防洪標準。圖／台南市政府提供