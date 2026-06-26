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90年歷史斗六西市場存廢引爭議 公所說明會改建規畫首度曝光

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
斗六市公所今天召集眾多里長、市民舉行西市場轉型說明會，說明未來市場改建的規畫方向。記者蔡維斌／攝影
斗六市公所今天召集眾多里長、市民舉行西市場轉型說明會，說明未來市場改建的規畫方向。記者蔡維斌／攝影

位於斗六市中心火車站前的老舊西市場，走過90年歷史，市公所計畫改建，最近傳出有人主張保留聲音，公所今天邀集里長、市民、攤商召開市場轉型說明會，並提出文資型及非文資型的改建藍圖，市長林聖爵強調，以市場結構加上無使用執照，均不符文資保存，因此未來改建將以安全衛生舒適為規畫主軸。

位於斗六火車站前的西市場，是雲林最大、最熱鬧的傳統市場，場內隱藏許多具歷史性的特色小吃，不僅斗六人、鄰近鄉鎮民眾也愛逛，也有不少外縣市遊客特地搭火車來迺西菜市，成為斗六人氣景點。

市長林聖爵表示，西市仔建於1937年（昭和12年），築物老舊，排水不佳，電器設備、空間配置及結構已不符現代市場使用需求，另周邊街道路面不平整、攤販占用道路、停車亂象等問題，引人詬病，公所決定進行改建。

繼去年斥資約4千萬元動工完成周邊街道及排水改善，將再啟動第2階段改造，即市場主體建物改造，市公所今天召開市場轉型說明會，雲林縣長張麗善也受邀參加並支持市場轉型，縣府將與公所合作提供市民一個安全衛生的購物環境。

林聖爵表示，市場占地約八百多坪，其中仍有部分私地，初步規畫4個改建方案，其中兩案文資型規畫，除新建一棟複合式商業大樓之外，也保留部分舊建築；另兩方案則是非文資型，舊建築將全拆除，重新興建一棟4樓或6樓的複合型商業大樓。

林聖爵說，到目前市場建物仍沒有使用執照，審計室每年糾正，且建築以水泥結構居多，不但不符文資保存條件，連公所投保火險、意外險也困難重重，基於安全、衛生、舒適等考量，他認為應該拆除重建，目前都仍在規畫評估階段。

因整個市轉型場重建可能需要長達7、8年，他說，公所已規畫在雲林溪美食廣場的兩側停車空地，將建造兩座臨時市場安置攤戶，可容納220攤。

斗六市公所今天召集眾多里長、市民舉行西市場轉型說明會，未來市場改建的四大規畫方向也首度曝光。記者蔡維斌／攝影
斗六市公所今天召集眾多里長、市民舉行西市場轉型說明會，未來市場改建的四大規畫方向也首度曝光。記者蔡維斌／攝影

被譽為雲林最大也是最熱鬧的斗六市西市，除了傳統肉菜攤戶，也隱藏許多知名的特色小吃，是人氣最旺的市場。記者蔡維斌／攝影
被譽為雲林最大也是最熱鬧的斗六市西市，除了傳統肉菜攤戶，也隱藏許多知名的特色小吃，是人氣最旺的市場。記者蔡維斌／攝影

被譽為雲林最大也是最熱鬧的斗六市西市，除了傳統肉菜攤戶，也隱藏許多知名的特色小吃，是人氣最旺的市場。記者蔡維斌／攝影
被譽為雲林最大也是最熱鬧的斗六市西市，除了傳統肉菜攤戶，也隱藏許多知名的特色小吃，是人氣最旺的市場。記者蔡維斌／攝影

斗六 火車站

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