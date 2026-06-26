50多年未淹...南鐵地下化工程後連淹3年 陳亭妃要求鐵道局改善

受豪雨影響，台南市北區鐵道地下化工程沿線多處出現積淹水，其中以開元路63巷7弄及勝安活動中心後方一帶災情最為嚴重。地方居民反映，當地過去50多年從未淹水，卻自鐵路地下化施工後，已連續3年只要豪雨就積水，質疑工程改變原有排水條件，要求中央盡速提出改善措施。

長勝里長吳澐晏表示，這次淹水地點皆位於鐵路地下化工程沿線，其中開元路63巷7弄及勝安活動中心後方災情最嚴重。居民指出，在當地居住50多年，過去從未發生淹水情形，但自地下化工程施工後，每逢豪雨便出現積淹水，懷疑工程影響既有排水系統，希望中央正視問題並提出具體改善方案。

立法委員陳亭妃與台南市議員陳怡珍接獲里長及居民陳情後，立即前往現場會勘，並邀集交通部鐵道局、大陸工程、台南市政府工務局及區公所等相關單位研商對策，要求鐵道局提出短、中、長期改善方案。其中短期部分，要求待天候穩定後立即進場施作，降低再次積淹水風險。

陳怡珍表示，她過去多次在議會質詢，要求市府加速完成鐵路地下化周邊箱涵及排水系統規劃，並向中央爭取改善經費。居民最不能接受的是，原本不淹水的地區，如今卻因工程施工成為易淹水區，相關單位應負起責任。她要求市府、水利局及鐵道局建立跨機關合作機制，加速推動排水改善工程，避免居民每逢豪雨都提心吊膽。

陳亭妃指出，此次豪雨再次凸顯問題仍未獲根本解決，要求鐵道局不能再以臨時性措施因應，應全面檢討鐵路地下化工程對周邊排水系統的影響，提出完整改善計畫。

她並要求鐵道局督促施工廠商，待天候轉穩後立即展開緊急搶修，優先設法阻擋外水流入，並利用強制抽水設備加速排除積水，降低短期災害風險。

至於長期改善，陳亭妃主張，應重新檢討整體排水系統，透過截流工程降低上游排水對下游造成的壓力，同時完善箱涵及相關排水設施，從根本改善鐵路地下化沿線低窪地區淹水問題，保障居民生命財產安全。

台南市北區鐵道沿線多處地區發生積淹水，立委陳亭妃、市議員陳怡珍會勘要求鐵道局處理緊急改善工程。圖／陳亭妃提供

台南市北區鐵道沿線多處地區發生積淹水，立委陳亭妃、市議員陳怡珍會勘要求鐵道局處理緊急改善工程。圖／陳亭妃提供