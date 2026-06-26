嘉義縣物資銀行總站今啟用 照顧弱勢家庭領取物資免尷尬

嘉義縣物資銀行成立首座實體總站，社會局今天舉辦揭牌儀式，攜手社團法人嘉義縣慈善團體聯合協會及社會公益夥伴，提供食品、日用品、嬰幼兒用品、成人照護用品及待用餐券，支持弱勢家庭及急難家庭，每戶家庭每月可拿到1000點兌換物資，每增加一人再多300點。

嘉義縣慈善團體聯合協會理事長呂文正說，嘉義縣物資銀行原先使用財稅局3樓空間，但弱勢家庭走進公部門時，面對人員詢問來意，難免感到尷尬，全新總站設在太保市棒球一街8號，街邊店進入就能兌換物資，照顧弱勢家庭尊嚴，同時提升空間及量能，媒合更多社會資源。

嘉義縣物資銀行2012年成立以來，每月照顧近400戶弱勢家庭，目前設有太保總站、日安中埔站、日安朴子站、日安竹崎站、日安布袋點、灣橋發放點、民雄溫馨布建點、民雄北斗點、新港福龍點、義竹埤前點、太保後潭點、東石掌潭點12處物資據點，並設置8座愛分享社區冰箱。

社會局表示，嘉義縣物資銀行串聯政府與民間愛心，目前累計服務已突破37萬人次，成為許多弱勢家庭重要的支持力量，新據點鄰近縣府，領取環境友善舒適，弱勢家庭每月可拿到1000點兌換物資，每多一人則再增加300點，可在物資銀行兌換米麵糧油、尿布奶粉等。

呂文正也說，物資銀行承辦至今邁入第14年，感謝社會各界長期投入公益力量，讓許多家庭度過難關，物資銀行特別製作貼紙，在每一份物資上標示捐助單位，希望鼓勵更多企業響應，未來將持續串聯政府、企業、宮廟、公益團體及善心民眾力量，陪伴更多家庭走過困境。

嘉義縣物資銀行總站今天揭牌啟用，位於太保市棒球一街8號，可供弱勢家庭兌換物資。記者黃于凡／攝影

嘉義縣物資銀行總站製作貼紙，在每份物資上標示捐助單位，希望鼓勵更多人投入社會公益。記者黃于凡／攝影

嘉義縣物資銀行總站提供食品、日用品、嬰幼兒用品、成人照護用品及待用餐券。記者黃于凡／攝影