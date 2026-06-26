雨炸台南黃偉哲看仁德淹水狀況 要向中央爭取治水預算

台南凌晨暴雨，多處淹水，市長黃偉哲上午「視察北門蘆竹溝抽水站運作」、再到仁德滯洪池勘查三爺溪水位。台南上午雨勢未停又漲潮直逼滿水位，抽水站難以發揮，引發不少民怨

黃偉哲呼籲立法院多幫忙，盡速通過治水相關預算，「將持續向中央爭取預算，保障民眾生命財產安全」。

黃偉哲說，此次颱風雖未直接登陸台灣，但周邊環流短短6小時就在台南「傾倒超過250毫米恐怖雨量」，尤其上午雨未停又漲潮，三爺溪外水位高漲，甚至超越堤防內地表高度，直逼臨界點。

他說，面對如此驚人雨量，雖市府已窮盡一切辦法治水，且仁德滯洪池已展現防洪成效，但面對極端氣候，仍需中央與地方攜手合作。目前三爺溪堤防保護標準為「10年防洪頻率、25年不溢堤」，雖已配合整治加高將近50公分，相較於台北市高達200年的防洪標準，保護強度仍有顯著差距。

市府水利局稱，正密切監控嚴防溢堤與滲漏危機，全面啟動抽水機具因應，也期盼立法院多加幫忙，讓中央治水總預算趕快通過，以利地方升級防洪標準。

水利局表示，台南縣市合併後即將治水列為首要工作，尤其是人口與產業密集的三爺溪流域。三爺溪主流已於111年底全線整治完成，「順利改善淹水面積約383公頃，保護人口逾6.5萬人」。

仁德滯洪池位處三爺溪排水左岸及仁德排水交界處，分南池及北池，北池面積6.72公頃，蓄水量9.57萬噸，塗庫仔排水設置溢流堤，可有效降低排入三爺溪排水幹線洪峰流量約2cms（每秒兩立方公尺）；南池17.12公頃，蓄水量42.96萬噸，三爺溪排水設置溢流堤可降低三爺溪排水幹線洪峰流量約40cms，合計總滯洪容量為52.53萬噸。

台南市長黃偉哲察看仁德淹水狀況 ，要向中央爭取治水預算。圖／台南市政府提供