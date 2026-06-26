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豪雨考驗治水 黃偉哲：蘆竹溝抽水站成功擋水持續爭取第二機組

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市長黃偉哲上午趕赴北門區蘆竹溝抽水站、南區喜灣抽水站、三老爺溪等地視察相關防汛情況。圖／台南市政府提供
台南市長黃偉哲上午趕赴北門區蘆竹溝抽水站、南區喜灣抽水站、三老爺溪等地視察相關防汛情況。圖／台南市政府提供

受到米克拉颱風外圍環流影響，南部地區從昨日到現在持續發生強降雨與雷雨，台南市災害應變中心已在清晨6點從三級提升為二級開設，所有相關局處均已進駐，執行各項災害應變作為。台南市長黃偉哲上午已趕赴北門區蘆竹溝抽水站、南區喜灣抽水站、三老爺溪等地視察相關防汛情況。立委陳亭妃也合體勘災。

黃偉哲表示，市府凌晨接獲中央氣象署最新雨量預測後，考量多個行政區已達停班停課標準，因此決定全市停班停課，避免民眾於豪雨期間外出，降低災害風險，也讓市民有時間整理家園。

黃偉哲指出，北門區蘆竹溝地勢低窪，過去曾於丹娜絲、凱米等颱風期間發生嚴重積淹水，中央與地方合作興建的蘆竹溝抽水站已於今年3月正式啟用，目前配置一部抽水機組。本次豪雨期間，抽水站運作正常，持續發揮抽排功能，周邊社區未出現積淹水情形，展現治水建設成效。

黃偉哲感謝中央水利署、立法院及台南市議會支持治水建設，讓抽水站得以及時於汛期前完工啟用。他表示，抽水站已預留第二部抽水機組設置空間，市府將持續向中央爭取補助，並編列地方配合款，進一步提升抽排能力，強化沿海地區防洪韌性，持續改善將軍、北門、七股及學甲等地排水條件，降低豪雨淹水風險。

立委陳亭妃則表示，極端氣候已成常態，治水工程刻不容緩。她指出，去年完成會勘後即積極向中央爭取經費，針對六塊寮排水整治提報的第一批五項工程，中央已核定約9億元經費，未來將全面改善安南區新順里及周邊長年淹水問題。

市府提醒，豪雨期間請民眾儘量避免外出，如發現積淹水或其他災情，可撥打1999市民服務專線通報，市府將儘速派員處理；也可透過台南市政府官方LINE及「臺南水情即時通」APP，即時掌握最新水情資訊。

台南市長黃偉哲上午趕赴北門區蘆竹溝抽水站、南區喜灣抽水站、三老爺溪等地視察相關防汛情況，立委陳亭妃也合體勘災。圖／台南市政府提供
台南市長黃偉哲上午趕赴北門區蘆竹溝抽水站、南區喜灣抽水站、三老爺溪等地視察相關防汛情況，立委陳亭妃也合體勘災。圖／台南市政府提供

台南市長黃偉哲上午趕赴北門區蘆竹溝抽水站、南區喜灣抽水站、三老爺溪等地視察相關防汛情況。圖／台南市政府提供
台南市長黃偉哲上午趕赴北門區蘆竹溝抽水站、南區喜灣抽水站、三老爺溪等地視察相關防汛情況。圖／台南市政府提供

台南市長黃偉哲上午趕赴北門區蘆竹溝抽水站、南區喜灣抽水站、三老爺溪等地視察相關防汛情況，立委陳亭妃也合體勘災。圖／台南市政府提供
台南市長黃偉哲上午趕赴北門區蘆竹溝抽水站、南區喜灣抽水站、三老爺溪等地視察相關防汛情況，立委陳亭妃也合體勘災。圖／台南市政府提供

黃偉哲 陳亭妃 北門 台南

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