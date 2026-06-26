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影／豪雨炸出台南奇景！人孔蓋噴發 議員勘災跌落受傷「命險被收了」

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市議員郭鴻儀一早勘查仁德淹水災情時，發現正義三街的雨水下水道壓力箱涵人孔蓋噴開，協助蓋回並在四周設三角錐警示。圖／郭鴻儀提供
台南市議員郭鴻儀一早勘查仁德淹水災情時，發現正義三街的雨水下水道壓力箱涵人孔蓋噴開，協助蓋回並在四周設三角錐警示。圖／郭鴻儀提供

連夜豪雨重創台南地勢較低窪區域，仁德區三爺溪沿岸一帶再度出現明顯積淹水，仁德交流道及區公所一帶泡在水中，市議員郭鴻儀一早6點多即前往各易淹水熱點勘災，為協助將噴開的雨水下水道孔蓋蓋回去，發生跌落下水道的驚險狀況，所幸奮力爬出，全身多處擦傷，他驚魂未定說，「命差點被收走」。

郭鴻儀表示，此次雨勢集中且強度驚人，連下幾小時幾乎沒停過，時雨量太驚人。仁德區三爺溪流域與相關滯洪池水位幾乎全滿，顯示整體排水系統承受極大壓力。他指出，位於服務處附近正義三街一帶，雨水下水道因上游來水量過大、下游水位同樣高漲，加上抽水站負荷接近極限，導致管線內壓力異常升高，甚至出現「雨水人孔蓋被水壓頂起噴出」的情形。

他說，當時現場一度非常危險，一位長輩經過差點踩空跌入孔內，他趕快前往協助要把孔蓋蓋回去，不慎摔落進箱涵中，當時積水水位已接近脖子，他奮力才脫困，不僅全身濕透，身上刮出好幾道傷口，他直言，從事服務30年，第一次遇到緊急與危險狀況。

郭鴻儀指出，該區原是南寶排水，配合正義抽水站設置，調整為雨水下水道壓力箱涵，整體治水方向並無問題，但此次暴雨顯示，現行設施在極端氣候下仍有不足之處。他也提醒，人孔蓋應確實固定，否則在在高壓水流衝擊下極易被掀開，一旦遭沖開，不僅影響排水系統運作，也可能造成用路人跌落等公共安全風險。

他也指出，仁德此次淹水情況尚未達莫拉克風災時的嚴重程度，但仁德地區再度受災，仍顯示整體治水工程必須持續檢討與強化，包括抽水量能、排水分流及設施安全性等面向。

台南市議員郭鴻儀勘查仁德淹水災情時，看到雨水下水道壓力箱涵人孔蓋噴開，他協助要蓋回時不慎跌落，身上多處擦傷。圖／郭鴻儀提供
台南市議員郭鴻儀勘查仁德淹水災情時，看到雨水下水道壓力箱涵人孔蓋噴開，他協助要蓋回時不慎跌落，身上多處擦傷。圖／郭鴻儀提供

台南市議員郭鴻儀（右）一早勘查仁德淹水災情。圖／郭鴻儀提供
台南市議員郭鴻儀（右）一早勘查仁德淹水災情。圖／郭鴻儀提供

台南市議員郭鴻儀勘查仁德淹水災情時，發現正義三街的雨水下水道壓力箱涵人孔蓋噴開，協助蓋回並在四周設三角錐警示。圖／郭鴻儀提供
台南市議員郭鴻儀勘查仁德淹水災情時，發現正義三街的雨水下水道壓力箱涵人孔蓋噴開，協助蓋回並在四周設三角錐警示。圖／郭鴻儀提供

台南市議員郭鴻儀勘查仁德淹水災情時，發現正義三街的雨水下水道壓力箱涵人孔蓋噴開，協助蓋回並在四周設三角錐警示。圖／郭鴻儀提供
台南市議員郭鴻儀勘查仁德淹水災情時，發現正義三街的雨水下水道壓力箱涵人孔蓋噴開，協助蓋回並在四周設三角錐警示。圖／郭鴻儀提供

台南市議員郭鴻儀（右）一早勘查仁德淹水災情。圖／郭鴻儀提供
台南市議員郭鴻儀（右）一早勘查仁德淹水災情。圖／郭鴻儀提供

豪雨 台南 奇景 淹水

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