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快申報！雲林農作啟動救助到下月初 文蛤每公頃也補助24萬元

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
雲林地區栽種的高糧也受損嚴重，農業部啟動救助。記者蔡維斌／翻攝
雲林地區栽種的高糧也受損嚴重，農業部啟動救助。記者蔡維斌／翻攝

6月豪雨重創雲林農作及文蛤，中央繼公告雲林花生每公頃現金救助3.6萬元後，昨天再公告文蛤每公頃救助24萬元、高粱每公頃2.8萬元、仙草每公頃4.1萬元。受災農民和養殖戶務必在規定時間內向當地公所提出申請，以能早日復建農園魚塭。

雲林一期作花生及高粱等開始收成，卻遭連續降豪雨侵襲，花生和高糧發芽，仙草受水傷，農損嚴重。此外，沿海各鄉鎮養殖文蛤，也因大雨沖淡池水，造成鹽度不夠，又加上雨後艷陽高照，文蛤大量死亡，災情嚴重。

經完成四方會勘程序，農業部陸續啟動天然災害現金救助，幫助農民早日重建農園魚塭。6月16日公告花生每公頃救助3.6萬元，受災超過2成的花生農要在7月1日前到公所申請。農業部兩天來分別再公告高粱、仙草及文蛤為天然災害現金救助項目。

高粱每公頃救助2.8萬元、仙草每公頃救助4.1萬元，受損超過20%農民即日起至7月8日止到公所申請。文蛤部分，救助地區為台西、麥寮、口湖及四湖，每公頃24萬元，漁民可在明天起至7月9日止到公所申請。

至於豪雨造成未採收的花生發芽，已採收因降雨無法曬乾，造成莢果受損，立委劉建國指出，農糧署也啟動災害莢補助，針對尚具部分商品價值的受損花生，將由配合單位以每台斤15元以上價格向農民採購，其中屬於災害莢部分，政府將每台斤補助農民8元。若全批落花生已無商品價值，則全數認定為災害莢，由政府按實際採購重量，每台斤補助8元。

雲林沿海養殖的文蛤死亡嚴重，業者將一車車死文蛤運走，農業部啟動災害救助每公頃24萬元。記者蔡維斌／翻攝
雲林沿海養殖的文蛤死亡嚴重，業者將一車車死文蛤運走，農業部啟動災害救助每公頃24萬元。記者蔡維斌／翻攝

雲林沿海養殖的文蛤死亡嚴重，池底到處可見開口的死蛤，農業部啟動災害救助每公頃24萬元。記者蔡維斌／翻攝
雲林沿海養殖的文蛤死亡嚴重，池底到處可見開口的死蛤，農業部啟動災害救助每公頃24萬元。記者蔡維斌／翻攝

文蛤 雲林 豪雨

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