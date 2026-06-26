高齡駕駛換照 台南擴辦一站式服務

七十歲以上高齡駕駛換照新制上路，台南符合換照資格的高齡駕駛約九點五萬人，近期許多長者辦換照，體檢受理量能不足大排長龍，有人抽不到號碼牌須隔天再來，也有人反映已滿七十歲半年還未收到通知；南市議會昨開專案報告，要求加速推動卅七區一站式換照服務。

交通局長王銘德說，已完成六月及七月應換照對象通知、共寄發一萬二五八五件，約二千多人完成換照，占通知人數百分之十八點多，市府與監理單位合作推動一站式服務，整合體檢、課程及換照流程，已在新營、玉井、南化、楠西、北區、南區共六區辦理，七月將擴及鹽水、左鎮及山上區，其餘廿八區也正陸續規畫中。

衛生局長李翠鳳表示，監理站合作醫療院所包括診所及醫院，搭配衛生所的量能，每月總服務量超過二萬人次，高於推估的八千人次需求。

不過，多名議員認為問題不在總量，而是區域分配不均，導致集中搶辦，要求市府與監理單位協調，在人口密集區增設合作診所及體檢據點，並善用活動中心、區公所、社區據點開辦交通安全教育課程，並可研議補助體檢費用。

會議最後達成七點結論，加速完成卅七區一站式換照服務、增設各區體檢據點、協調監理站增加教育課程場次、製作宣傳懶人包、請市長錄音利用垃圾車廣播加強宣傳、評估將衛生局行動醫院納入一站式換照服務等。

南市交通局也表示，新制設有兩年緩衝期，長者並非一到七十歲年齡即失去駕照效力，而是兩年內完成體格檢查及交通安全教育課程即可換照，期間持原駕照上路不會被視為無照駕駛，籲依通知時程辦理，不必急著搶辦。