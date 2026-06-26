施工障礙 台南汙水接管 傳1戶卡整排

台南市汙水下水道接管普及率為六都後段班，人口最多的永康區目前有四大標案施工中，議員接獲陳情抱怨部分地區常因一戶不同意施工，導致整排住戶無法接管，也有區域未納入汙水規畫，要求市府介入整合，別出現「汙水下水道孤兒」；市府表示，會依法排除障礙。

截至五月底，台南公共汙水下水道普及率百分之廿九點九五，累計接管戶數約廿三萬四千戶，相較較早開始建設的台北、新北市普及率八成及七成以上，仍有段差距。

市議員李鎮國表示，汙水下水道建設攸關河川整治、環境改善及生態復育，但部分住戶因巷弄狹窄、屋後溝空間不足，或僅有一戶未配合施工，造成整排住戶無法接管，另，有部分區域未納入規畫接汙水管，引發「別人有、自己沒有」的不滿。

他指出，許多居民十分支持工程，之前服務處曾協助住戶自行拆除違章建築、圍牆，或將屋後排水改至屋前配合施工，顯示多數民眾希望盡速完成接管，改善居住環境，市府應透過跨局處合作，加速排除施工障礙，避免少數個案影響整體進度。

水利局長邱忠川表示，若違章建築影響施工，將提報工務局，由拆除大隊依法協助拆除。

目前已針對部分案件啟動強制拆除程序，其中以安南區案件最多，將持續透過跨局處合作推動工程。

至於汙水下水道使用費，台南自二○一八年起針對事業、機關、學校及軍方每度徵收十元汙水下水道使用費，至今尚未擴及家戶，原規畫去年九月起隨水費徵收，每度五元，但許多議員認為接管率仍低，擔心增加民眾負擔，議會退回全案。

李鎮國認為，基於使用者付費原則，未來仍應開徵使用費，但市府須審慎評估適當時機。邱忠川指出，只有完成汙水接管的住戶才會隨水費繳納汙水下水道使用費，尚未接管者不會被收費，民眾無須擔心，目前仍以明年順利開徵為目標。