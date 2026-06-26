「十二花神」孔蓋 呈現府城文化

台南市水利局攜手地方文史工作者，歷時三年將三老爺宮廟內珍藏的「十二花神」壁畫，設計為系列特色汙水孔蓋，並於北區北華街、裕民街及長北街周邊設置八十處特色孔蓋，文資變街頭公共藝術，讓民眾漫步巷弄也能認識府城深厚的歷史文化。

北區的三老爺宮有「開台聖地」之稱，周邊也是台南早期推動汙水下水道接管的重要區域，廟內十二花神壁畫由畫家薛明勳創作，是台南珍貴彩繪文化資產，首波完成正月梅花、二月杏花、三月桃花及四月薔薇四款孔蓋，日前再發表另八款，總計花費三年完成十二款花神系列。

北區區長潘寶淑說，感謝水利局將「十二花神」故事主題融入汙水孔蓋設計，提升三老爺宮周邊街區的環境特色，也讓文化故事走入日常生活。

南市的民生汙水經管線收集後，送往安平水資源中心處理，再輸送至安平再生水廠淨化，成為半導體製程等級再生水，供應南科等高科技產業使用，目前台南三座再生水廠每日可供應六點一萬公噸再生水，較二○二二年的一點八萬公噸大幅提升，降低產業對自來水依賴，也能釋出更多水源供民生、農業使用。

市長黃偉哲表示，擴充再生水供應的關鍵在於提升民生汙水接管率，感謝地方里長、民意代表協助推動住戶拆除化糞池、接入汙水下水道，希望藉由十二花神特色孔蓋，讓民眾更了解汙水下水道建設的重要性、支持公共建設，未來市府也將持續擴建水資源中心、再生水廠，朝每日供應八萬公噸以上再生水目標邁進。