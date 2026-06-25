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不只學生免費吃！ 台南宣布115學年起補助國中小導師午餐費

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
台南市政府今宣布，每年將編列5880萬元 補助國中小導師午餐費，最快115學年度上路。圖／南市府提供
台南市政府今宣布，每年將編列5880萬元 補助國中小導師午餐費，最快115學年度上路。圖／南市府提供

台南市今宣布自115學年度起，台南市國中小導師午餐費將全面納入補助，讓導師能與學生一同在教室用餐，兼顧照顧學生與推動飲食教育。教育局統計，全市約有5251名國中小導師，每人每天補助56元，全年所需經費約5880萬元，將由市府預算支應。

台南市長黃偉哲表示，午餐不僅是學生攝取營養的重要時刻，也是生活與飲食教育的一環，台南為全國首創全面推動「餐前5分鐘教育」的城市，透過導師陪伴及引導，協助學生建立正確飲食觀念，考量導師長期利用午餐時間照顧學生、維持秩序並推動相關教育，因此自115學年度起補助導師午餐費，以肯定第一線教師的付出。

教育局長鄭新輝指出，導師午餐指導屬於學生生活教育的重要環節，教師除陪同用餐外，也肩負飲食營養教育責任；台南已全面補助國中小學生午餐費，未來也將導師納入補助範圍，盼透過師生共餐營造友善溫馨的校園氛圍，並持續提升午餐品質，落實食材安全、營養均衡及飲食教育。

台南市政府今宣布，每年將編列5880萬元 補助國中小導師午餐費，最快115學年度上路。圖／南市府提供
台南市政府今宣布，每年將編列5880萬元 補助國中小導師午餐費，最快115學年度上路。圖／南市府提供

台南 教育局 黃偉哲

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