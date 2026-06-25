國泰金控主要贊助 慕夏百年特展156件真跡首登台南

風靡全球的捷克藝術巨擘阿爾豐斯・慕夏（Alphonse Mucha）真跡首度於台南登場。國泰金控再度支持國際級藝術珍寶來台，主要贊助「新藝境：慕夏百年經典特展」，並由資深副總孫至德代表出席今（25）日舉辦的展覽開幕儀式。

本次展覽將於6月26日起至9月30日在台南國家美術館（南國美）2樓E-I展覽室隆重登場，展出涵蓋繪畫、海報、插畫、版畫、珠寶設計、雕塑與商品設計等156件慕夏家族珍藏真跡，更包含慕夏作品中，首次來台展出的「自畫像」、「荒野中的女子」及其為妻兒所繪的肖像畫等油畫作品，讓西洋藝術史上新藝術運動的美學語言躍然於形，帶領民眾感受慕夏作品背後的希望與力量。

國泰金表示，繼去年主要贊助美國大都會博物館首度來台、全台觀展人次超過28萬人次的熱烈迴響後，很榮幸今年再度支持慕夏百年經典特展。慕夏為代表十九世紀末新藝術運動的藝術家，主張藝術要走入每個人的日常生活，讓藝術作品成為每個人都能感受、可理解，且能參與的生活體驗，與國泰主張「藝術即生活」理念相互輝映。本次展覽為南國美升格後的首檔國際級展覽，能將國際級藝術在擁有深厚歷史底蘊的文化古都台南展出，更是別具意義，期待更多民眾有機會近距離欣賞大師作品。

國泰金深耕台灣逾60年來，持續透過企業力量，發揮金融核心職能與社會影響力，提升民眾的藝文參與體驗，除支持國際級藝術來台交流外，亦長期投入藝文推廣與文化教育。如國泰金控攜手雲門舞集已超過30年，透過打造「國泰雲門隨行吧」，將國際級舞蹈藝術帶入台灣各地，迄今已累積324場演出、感動超過275萬人次。今年社區巡演亦將於9月來到南美館，歡迎台南民眾一起共舞。

國泰金控亦長期推動美學教育扎根，今年「國泰全國兒童繪畫比賽」已走過半世紀，累計培育超過百萬名學童，引導孩子以創作描繪夢想；邁入第25年的「新世紀潛力畫展」，則持續為台灣新生代藝術創作者提供重要舞台。