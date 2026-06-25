台南市國中小學導師午餐費 115學年度起全面補助

台南市115學年度起全面補助國中小學生午餐費，台南市政府今天宣布，國中小學導師午餐費也全面補助，讓導師和學生在教室安心用餐，落實飲食和生活教育。

南市府教育局今天發布新聞稿指出，午餐是學生飲食營養教育不可或缺的一環，市府肯定導師辛勞協助推動學生飲食和生活教育，決定除了學生午餐自115學年度起全面補助，導師午餐費用也全面補助。

教育局表示，國中小學導師午餐納入補助，展現市府重視教育、照顧師生的決心。未來將精進校園午餐品質，落實食材安全、營養均衡、在地食材及飲食教育，讓午餐成為陪伴孩子健康成長的重要力量。

教育局初步估算，導師1人每餐定額補助新台幣56元，1年支出總額近6000萬元；學生1人每餐定額補助56元，1年支出總額近16億元。