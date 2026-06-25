全國唯一獲獎副縣長 陳璧君翻轉雲林觀光抱回雙獎

2026台灣觀光永續獎雲林縣政府再傳捷報，副縣長陳璧君榮獲本屆最高榮譽的「永續觀光傑出人物獎」，成為全國唯一獲獎副縣長；同時雲林縣也以布袋戲教育傳承計畫摘下「永續觀光教育推廣銀級大獎」，翻轉教育、觀光雙響炮，抱回兩大獎，展現雲林文化扎根、教育傳承及永續治理推動觀光發展的卓越成果。

昨天頒獎典禮，陳璧君帶領縣府團隊、虎尾國中校長王昇燦及五洲小桃源掌中劇團藝師陳惠君出席受獎，陳惠君上台更以即興表演布袋戲口白，贏得滿堂喝采。尤其陳璧君是唯一獲傑出個人獎的副縣長，台灣永續能源研究基金會董事長簡又新及評審團，對其長期推動文化治理、地方創生與永續觀光的成果，給予高度肯定。

原是時尚媒體界知名人士的陳璧君，2018年獲雲林縣長張麗善延攬，接掌文化觀光處，她以國際視野及品牌行銷專業，積極推動文化扎根、場域再造、觀光品牌並建立國際行銷，成功翻轉雲林文化沙漠的刻板印象。

她更從山到海、從點到面改造雲林觀光，一一實現「三橫、三縱、生態四角」觀光願景，串聯宗教朝聖、鐵道小鎮、農村體驗、濕地生態及森林療癒基地，使雲林觀光人數從過去一年700萬人次，到去年突破3219萬人次，把雲林推向文化觀光大縣之列，各項文化觀光建設更連連獲得國內外大獎。

文化傳承方面，雲林縣府15年來推動布袋戲教育扎根，除開辦享譽世界的國際偶戲節，建造布袋戲傳襲中心，更有全縣超過3分之1中小學投入、培育2萬名學生，建立全台最完整的布袋戲生態系，從藝師傳藝、校園教學、社區參與到國際交流，讓布袋戲不只是舞台藝術，更成為地方認同、文化自信與社會共融的重要載體，讓雲林承載布袋戲原鄉的歷史使命得以永續。

「文化是觀光的靈魂，觀光則是文化走向世界的翅膀」陳璧君感謝縣長的支持與信任，強調這份榮耀不屬於個人，而是屬於長期投入文化保存與地方發展的夥伴，未來會持續以文化厚植地方競爭力，讓雲林成為台灣永續觀光的標竿。

雲林縣副縣長陳璧君長年推動文化觀光成效卓著，成為2026全國唯一榮獲「永續觀光傑出人物獎」的副縣長。記者蔡維斌／翻攝

陳璧君引進更多現代元素，使傳統的國際偶戲節更顯年輕化。記者蔡維斌／翻攝

陳璧君從山到海改造不凡的文化觀光場域，軟硬兼俱，翻轉雲林觀光，打造草嶺森林療癒園區，成為國際級的竹世界。記者蔡維斌／翻攝

陳璧君從山到海改造不凡的文化觀光場域，軟硬兼俱，翻轉雲林觀光，成龍濕地成為國際性藝術文化的舞台。記者蔡維斌／翻攝