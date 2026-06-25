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嘉義亞創中心一、二館空間改造 預算卡關尚未啟動

中央社／ 嘉義縣25日電

嘉義亞創中心2022年啟用以來，已有超過50家產官學研單位進駐，並接待來自36個國家的國際訪團。惟原訂今年進行「亞創一、二館空間改造計畫」，因中央總預算審查卡關，尚未啟動。

嘉義縣政府經發處產發科長林裕智接受中央社記者訪問時表示，「亞洲無人機AI創新應用研發中心（亞創中心）一、二館空間改造計畫」，經濟部已於今年2月24日提報公建計畫送行政院審查，草案改造經費約新台幣11.34億元（分3年編列）。

林裕智指出，主要規劃內容為一館將強化既有營運及功能；二館（大同技術學院太保校區）則擴充能量，以建立人才培育、試製及輔導功能。透過一、二館相輔相成，壯大成為高階研發中心。原本預計今年啟動PCM（委託工程專業管理），尚待立法院完成115年度中央總預算審查後，才能啟動。

與此同時，嘉義縣另一項與無人機相關建設「民雄航太暨無人機產業園區」工程持續推進。其中，東側中科院民雄院區硬體建設已完工，目前辦理使用執照申請中；西側產業園區統包工程已決標，規劃今年9月辦理東側院區啟用暨西側園區動土典禮，預計於117年底完工。

林裕智表示，嘉義縣布局無人機一條龍產業鏈，同時推動設置中大型飛測場域。依民航局目前評估結果，中大型遙控無人機測試將以嘉義機場空域為主、恆春機場為輔；倘遇國軍戰備、緊急任務需求，仍將以國防任務優先。

經發處指出，亞創中心致力於開發先進無人機技術，結合人工智慧、機器學習與大數據分析等技術，探索無人機在各領域的創新應用，包括農業、環境監測、物流運輸、災害應急以及軍事用途等。

嘉義 中央 無人機

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